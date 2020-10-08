Медики Новоайдара получили современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В Луганской области в больницах для больных и пациентов с подозрением на коронавирус заняты более 75% коек. По данным медиков, каждый десятый из госпитализированных нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

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Как оказывают помощь самым тяжелым пациентам, узнавали корреспонденты "Сегодня".

В разгар пандемии в Новоайдаровской больнице сломались сразу несколько аппаратов ИВЛ. Старое оборудование не выдержало перепадов напряжения.

"Электроника полетела. Восстановление, наверное, только через Киев, у нас это не ремонтируется", – говорит врач-анестезиолог Вячеслав Щербаченко.

Врач добавляет: даже после ремонта оказывать помощь пациентам с тяжелыми осложнениями от COVID-19 старые аппараты полноценно не способны.

"Старые. Они предназначены, скажем, на несколько часов, на сутки максимально. И то там отмечается, что идет повреждающее влияние на легочную систему. А люди с тяжелыми формами находятся на аппаратном дыхании не день, не два и не три. Описаны случаи – до месяца находятся люди", – объясняет Вячеслав Щербаченко.

Сейчас уровень распространения коронавируса в Луганской области, по сравнению с другими регионами, один из самых низких. Однако в ближайшие недели ситуация может резко измениться. Об этом предостерегают и врачи, и областные власти.

"Люди расслабились, и мы сейчас, к сожалению, получаем десятки инфицированных по результатам ПЦЛ-тестирования", – говорит председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Мы находимся близко к Луганску, оттуда идет поток больных. Вернее, они привозят. Или легкая форма течения, или носители. Плюс еще начался учебный год, плюс люди отдыхали, и так далее, обмен студентами", – рассказывает Вячеслав Щербаченко.

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Чтобы медики могли оперативно реагировать на новые вызовы, Новоайдаровская больница получила современное оборудование. Реанимационное отделение пополнено двумя аппаратами ИВЛ.

"Эта помощь, которую мы получили от Фонда Рината Ахметова, она очень-очень своевременно зашла. Как раз у нас максимальное сейчас распространение начинается в области", – подчеркивает председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Леонидовича Ахметова за помощь. Благодаря только этому Фонда мы увидели аппараты экспертного класса", – добавляет врач-анестезиолог Вячеслав Щербаченко.

Уже после первого осмотра оборудования врач отмечает главные преимущества новых аппаратов.

"Сами по себе они занимают, во-первых, меньше места. Во-вторых, управление интуитивное, как на мобильных телефонах и планшетах", – объясняет врач.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – спасение жизней" государственные больницы страны получат более 200 самых современных аппаратов ИВЛ.

"Это современное оборудование, которое будет спасать жизни и после окончания пандемии. ДТЭК – социально ответственная компания, для которой, как и для Фонда Рината Ахметова, помощь системе здравоохранения является одним из приоритетов", – заявляет представитель компании ДТЭК Борис Сафонов.

Врач Вячеслав Щербаченко уверен: выстоять перед испытанием коронавирусом помогут только профессионализм и оптимизм медиков.

"Если мы в 2014-2015 годах не сдались, то я думаю, что и коронавирусу не сдадимся. Будем стараться", – говорит врач-анестезиолог.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что государственные больницы Украины продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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