Медики Покровска получили аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В больницах Донецкой области заканчиваются места для зараженных COVID-19. В медучреждениях первой волны предусмотрено 1140 коек, и они почти все заняты.

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К тому же, в регионе ежедневно фиксируют сотни новых случаев. "Сегодня" узнавали, где собираются размещать пострадавших от вируса и что об этом думают врачи.

После обновления карантинных зон, Покровск оказался в "оранжевой". Местные врачи говорят о стремительном росте количества зараженных инфекцией коронавируса.

Чтобы справиться с наплывом пациентов, медики Покровской больницы интенсивного лечения вынуждены переоснащать детское отделение.

"Мы не знаем, какой реальный будет наплыв больных. Сегодня мы рассчитываем на 25 мест. Но вполне возможно, этих больных будет намного больше", – допускает и.о. генерального директора Покровской больницы интенсивного лечения Юрий Бородин.

Покровская больница была в так называемой второй волне медицинских учреждений. Ее привлекли, когда эпидемиологическая ситуация в регионе обострилась.

"Чтобы развернуть и полномасштабно организовать работу с пациентами, которые могут быть заражены вирусом COVID-19, мы получили два аппарата ИВЛ, новейшие аппараты ИВЛ европейского производства от Фонда Рината Ахметова", – рассказывает Юрий Бородин.

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Из-за роста количества больных аппараты искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании Метинвест устанавливают в палатах интенсивной терапии.

"Благодаря Фонду Рината Ахметова мы имеем возможность с помощью этих аппаратов расширить спектр услуг для пациентов", – подчеркивает завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Виктор Шило.

Фонд Рината Ахметова первым в Украине присоединился к мировой борьбе с пандемией. Сначала больницы получили сотни тысяч экспресс-тестов на COVID-19 и средства индивидуальной защиты. Теперь Фонд передает крайне важные аппараты искусственной вентиляции легких.

"Хотелось бы сказать слова благодарности Фонду Рината Ахметова, который уже не первый раз приходит на помощь жителям Донбасса", – говорит заместитель Покровского городского головы Ярослав Хатнянский.

С начала карантина помощь Рината Ахметова получили 17 областей Украины. В целом закупили 204 аппарата ИВЛ. Большинство из них уже передали в государственные больницы.

"Эти аппараты предназначены не только для лечения от COVID-19. Они многофункциональные, врачи это оценят, оценят и пациенты", – заявляет генеральный директор шахтоуправления "Покровское" Валерий Яковенко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова передал аппараты ИВЛ медикам Старобельска Луганской области.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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