Мэр Мариуполя: Город становится витриной изменений

Вадим Бойченко рассказал о проблемах с водоснабжением в приморском городе, новом совместном проекте с французскими специалистами и о том, когда мариупольцы смогут безбоязненно пить воду прямо из-под крана

Мэр Мариуполя: Город становится витриной изменений Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/430/afd/5c6430afdaf6e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/430/afd/5c6430afdaf6e.png 2019-02-24T06:40:00+02:00 Донбасс Вадим Бойченко рассказал о проблемах с водоснабжением в приморском городе, новом совместном проекте с французскими специалистами и о том, когда мариупольцы смогут безбоязненно пить воду прямо из-под крана

У нынешнего форпоста Украины Мариуполя с населением более чем в 500 тыс. человек, появился уникальный шанс быстро изменить ситуацию со здоровьем населения к лучшему. С 2017 года мэр города Вадим Бойченко открыто заявлял, что в Мариуполе — острая проблема с качеством водопроводной воды. Дело в том, что в 1 литре мариупольской водопроводной воды эксперты обнаружили 3 грамма солей, тогда как нормой в других странах считается лишь 0,6 грамма на литр. Несмотря на критическую близость к зоне боев и наличие других вопросов, в Мариуполе решили очищать водопроводную воду до качества питьевой.

"За последние три года мы видим рост заболеваний мочеполовой системы. На это напрямую влияет вода. Как мэр я особенно этим обеспокоен, усиленно ищу решение этой проблемы", — заявил Бойченко.

И первые шаги для решения проблемы уже сделаны, и есть все шансы, что вода в Мариуполе изменится как в никаком другом украинском городе. Городу вызвались помочь французские специалисты при поддержке дипломатов — Франция предоставляет льготный кредит в сумме 64 млн евро для модернизации всей городской системы водоснабжения. Среди новшеств — очистка воды по ультрасовременным технологиям. О том, как и в какие сроки будет реализован проект, мы поговорили с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко.

— Вадим, во многих городах Украины воду из-под крана никто не пьет сырой. В Мариуполе будет по-другому?

— Да. У меня есть четкий план и цель — сделать воду из-под крана питьевой. Такой, как во Франции, Австрии, Италии. Я хочу, чтобы полумиллионный Мариуполь стал полноценным европейским городом. Мы часто говорим о Европе и думаем, что, вот, она должна прийти к нам сама. А я хочу четко обозначить, что Европу мы строим сами.

— С чего началось сотрудничество с французскими специалистами?

— Первый визит посла Франции Изабель Дюмон при ее каденции был именно в Мариуполь. Она увидела амбиции города стать одним из лучших. На протяжении трех лет французы видели, как менялся, буквально перерождался город. Кроме того, мы утвердили стратегию развития города, используем прозрачные инструменты управления, заимствуя их в Европе.

Другими словами, сегодня миссия Мариуполя — быть витриной восстанавливаемого украинского Донбасса. Ведь такой кейс, который сейчас реализуется у нас, — его можно копировать и тиражировать для других городов.

— И все-таки какими были первые шаги?

— Украинские институты, к сожалению, не могут предложить нам решение проблемы, которая у нас сложилась с водой. Поэтому нас пригласили ознакомиться с тем, что есть во Франции. Два года назад была встреча в посольстве Франции в Украине. Там были и представители бизнеса. Я со своей командой презентовали концепцию развития города. Говорили и о проблемах, которые самостоятельно не можем решить, потому что для этого нужен колоссальный финансовый ресурс. Мы сказали, что хотели бы получить экспертизу, то есть алгоритм реализации такого важного для города проекта. Также мы ознакомились с готовыми проектами, которые были успешно реализованы во Франции. Например, в городе Кан (Нормандия). Этот город в чем-то схож с Мариуполем. Соответственно, та установка, которая работает на их агломерацию, могла бы обеспечивать качественную воду и для Мариуполя. Технология очистки воды хорошо отработана, французские коллеги успешно реализовали уже около 10 тысяч проектов. То есть в 10 тысячах населенных пунктах. Нам предлагается лучшее из наработанного. Французская компания и проектирует, и реализовывает технологию в тех природных условиях, которые есть в Мариуполе.

— В чем суть технологии?

— Она способна убрать определенные минералы из воды и соответственно сделать ее менее жесткой. В течение 2019 года будет происходить технико-экономическое обоснование. А в целом, спустя три года мы ожидаем, что город получит качественную питьевую воду. Но мы не сидели сложа руки и уже реализовали масштабный проект вместе с ЮНИСЕФ "Социальная вода". Все дошкольные, школьные и лечебные учреждения обеспечены качественной питьевой водой. Мы производим ее на базе нашего водоканала. То есть это отдельная, бутилированная вода, которой бесплатно обеспечены более 80 тысяч наших горожан. Город закупил автомобили для развозки воды на 3 млн грн. Еще 1,6 млн грн дали ЮНИСЕФ на оборудование. Кроме того, после того, как в Мариуполь стало поступать меньше воды от необходимого объема и предприниматели начали завышать цены, мы разместили в городе емкости с качественной доступной водой. Сегодня в городе порядка 60 мест реализации этой воды. Ее стоимость — от 40 до 45 копеек за литр. Мы не только обеспечили жителей доступной водой, но и сдерживаем предпринимателей от повышения цены. В противном случае они останутся без потребителей, ведь мы создали доступную и качественную альтернативу.

— А правда ли, что в Мариуполе власти даже озадачивались идеей опреснения воды, взятой из моря?

— Да. В мире есть глобальный тренд — реки пересыхают из-за изменений климата. Мы видим, что меньше выпадает осадков, зимы становятся более теплыми. Все это отражается на экосистеме. Есть мнение, что к 2050 году источников воды на планете станет в два раза меньше. В некоторых странах в стратегиях развития уже прописано, что к 2030 году около 25% они будут брать из моря. То есть задумываются над тем, как будут ее опреснять. Это нас и натолкнуло на мысль об опреснении. Но идея не воплощена в жизнь из-за дороговизны технологии. В любом случае это возможно в будущем. По крайней мере, мир смотрит в эту сторону.

— Как часто случаются аварии в водопроводной сети города?

— Бывало, что 55 порывов в сутки. Мы стараемся устранять их очень оперативно. Порой ликвидация аварий превращается в настоящее сражение.

— Под какой процент предоставляется кредит в 64 млн евро?

— Под самый минимальный, который только возможен. Речь идет о 0,08%. То есть менее 1%. В какой-то мере нельзя назвать это кредитом. Это деньги в рассрочку.

— Если опыт зарекомендует себя хорошо, то в каких городах его важно применить в первую очередь? Где еще в Украине нужно срочно решать проблему с питьевой водой?

— Такие проблемы с водой есть в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Заимствовать проект смогут все города. Даже те, которые расположены рядом с Днепром. К сожалению, идет минерализация и рек, в водах накапливаются фосфаты. Например, в стиральном порошке, который продается в Европе, — 0% фосфатов. А у нас 5% и более. Даже не пишут, сколько именно. Фосфаты убивают в реках все живое. Мы должны победить фосфаты. Например, во Франции эту проблему уже решили. Там уже гордятся тем, что очищают сточные воды так, что они — стоки — лучше по качеству, нежели заборная вода.

Также Гройсман недавно говорил о том, что европейские партнеры готовы предоставить деньги на экономическое развитие Приазовья. В Донецкую область приедет специальная миссия ЕС, рассмотрит проекты, которые предлагает правительство.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.