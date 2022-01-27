Мэр Мариуполя назвал россиян друзьями, а Запад – нагнетателем

Мэр украинского Мариуполя (вблизи линии соприкосновения на Донбассе) на фоне все чаще звучащих заявлений о якобы возросшей активности России заявил, что не видит таких признаков, и считает, что Запад нагнетает ситуацию.
Об этом Вадим Бойченко рассказал в интервью изданию Financial Times.
"Нет признаков возросшей активности наших восточных друзей (России). Я думаю, что наши друзья-политики (на Западе) нагнетают ситуацию. Это часть переговоров и все хотят поиграть мускулами... Война разворачивается на ТВ и в социальных сетях", – сказал он FT.
Далее по теме
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, он поставил ультиматум Кремлю. Кулеба подчеркнул, что у Москвы никогда не было правдоподобной причины для того, чтобы стягивать более ста тысяч военных к границам Украины и нагнетать военную риторику. В то же время, напоминает министр, Украина не планировала и не планирует ни одной наступательной военной операции на Донбассе.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. Причина в том, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО относительно нерасширения Альянса.