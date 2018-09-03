Меркель и Макрон будут решать, что делать с Донбассом
На предстоящих переговорах два лидера могут поднять вопрос переговоров по Украине в "нормандском формате"
На предстоящей встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Франции Эмманюэлем Макроном лидеры могут затронуть вопрос переговоров по Украине в "нормандском формате".
Об этом 3 сентября заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Это возможно, но я пока не хотел бы озвучивать темы предстоящего обсуждения", – сказал он.
В то же время представитель Меркель подчеркивает, что полный перечень тем и вопросов на франко-германских переговорах до сих пор не утвержден.
Штеффен Зайберт добавил, что встреча лидеров двух стран пройдет "в Марселе в ближайшую пятницу, 7 сентября".
Напомним, в марте "Нормандская четверка" обещала рассмотреть возможность ускорения выполнения Минских договоренностей.
Также, как сообщалось, этим летом посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область, оценив состояние местной промышленности.
Кроме того, уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил выразил готовность ФРГ отправить своих миротворцев на Донбасс.
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