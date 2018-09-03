Меркель и Макрон будут решать, что делать с Донбассом

Сегодня, 15:00

На предстоящих переговорах два лидера могут поднять вопрос переговоров по Украине в "нормандском формате"

Фото: AFP
Фото: AFP

На предстоящей встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Франции Эмманюэлем Макроном лидеры могут затронуть вопрос переговоров по Украине в "нормандском формате".

Об этом 3 сентября заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Это возможно, но я пока не хотел бы озвучивать темы предстоящего обсуждения", – сказал он.

В то же время представитель Меркель подчеркивает, что полный перечень тем и вопросов на франко-германских переговорах до сих пор не утвержден.

Штеффен Зайберт добавил, что встреча лидеров двух стран пройдет "в Марселе в ближайшую пятницу, 7 сентября".

Напомним, в марте "Нормандская четверка" обещала рассмотреть возможность ускорения выполнения Минских договоренностей.

Также, как сообщалось, этим летом посол Франции в Украине Изабель Дюмон посетила Луганскую область, оценив состояние местной промышленности.

Кроме того, уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил выразил готовность ФРГ отправить своих миротворцев на Донбасс.
Донбасс, Ангела Меркель , война на востоке Украины , нормандский формат, Эммануэль Макрон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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