На Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ: стало известно о конфликтах
Оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций
Пока в т.н. "Л/ДНР" продолжают "призыв" местного населениях на службу в подразделения соединений и частей "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ", местные боевики все чаще конфликтуют с российскими военными. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Для этого оккупанты активизировали деятельность т.н. "мобильных призывных пунктов", представители которых в авральном порядке уточняют списки и места пребывания потенциальных призывников.
С целью повышения мотивированности к прохождению военной службы и недопущения массового досрочного увольнения контрактников и самовольного оставления места службы (дезертирства) рядовым и сержантами российскими пропагандистами активно распространяются слухи о возможном повышении денежного обеспечения.
А тем временем у врага растет количество конфликтов между российскими военными и местными боевиками. В частности, увеличивается количество случаев игнорирования преступных приказов российских кураторов по ведению провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и населенных пунктов.
Как на днях сообщалось, в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами".
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