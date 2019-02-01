Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ: стало известно о конфликтах

Сегодня, 16:01

Оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций

Фото: AFP
На Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ: стало известно о конфликтах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/451/109/5c5451109f79c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/451/109/5c5451109f79c.jpg Донбасс Оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций

Пока в т.н. "Л/ДНР" продолжают "призыв" местного населениях на службу в подразделения соединений и частей "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ", местные боевики все чаще конфликтуют с российскими военными. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Для этого оккупанты активизировали деятельность т.н. "мобильных призывных пунктов", представители которых в авральном порядке уточняют списки и места пребывания потенциальных призывников.

С целью повышения мотивированности к прохождению военной службы и недопущения массового досрочного увольнения контрактников и самовольного оставления места службы (дезертирства) рядовым и сержантами российскими пропагандистами активно распространяются слухи о возможном повышении денежного обеспечения.

А тем временем у врага растет количество конфликтов между российскими военными и местными боевиками. В частности, увеличивается количество случаев игнорирования преступных приказов российских кураторов по ведению провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и населенных пунктов.

Как на днях сообщалось, в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, призыв, разведка, боевики

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ: стало известно о конфликтах". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ способны дать отпор России – Наев

Сегодня, 12:23

Войска из состава Объединенных сил регулярно проводят боевую подготовку и стали намного сильнее

На Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек

Сегодня, 11:54

Враг грубо нарушает Минские договоренности и показывает нежелание мира

Россия перестала финансировать "гумконвои" для ОРДЛО: стали известны подробности

Сегодня, 10:18

Оккупанты с 2014 года регулярно слали грузовики с «непонятным содержимым» на Донбасс, а теперь неожиданно «помощь» прекратилась

"Затишье" на Донбассе: военный эксперт назвал причину снижения активности боевиков

Сегодня, 07:53

За неделю противник нанес всего 35 огневых ударов по украинским военным

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов