Местные выборы. Что известно о кандидатах в мэры Мариуполя

За кресло главы города будут бороться пять человек

25 октября 2020 года в Украине пройдут местные выборы. "Сегодня" собрали список кандидатов в мэры города Мариуполь Донецкой области, а также все, что о них известно.

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Так, официально ЦИК зарегистрировал пять кандидатов:

Юлия Башкирова – "За майбутнє";

Вадим Бойченко – "Блок Вадима Бойченко"

Владимир Клименко – "Оппозиционная платформа – "За життя"

Михаил Клюев – "Наш край"

Лидия Мугли – самовыдвиженец.

Что известно о кандидатах

Юлия Башкирова – юрист. Закончила Приазовский государственный технический университет по специальности "Перевод", а также Мариупольский государственный университет по специальности "Правоведение". Ранее работала в Центре общественного контроля "Действуй", в ООО "Геопродинвест" и ООО "Донбасгидроизоляция". Также была региональным представителем Уполномоченного ВРУ по правам человека в Донецкой и Луганской областях.

Фото: Facebook

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Вадим Бойченко – действующий мэр Мариуполя с 2015 года. Закончил Приазовский государственный технический университет и Донецкий национальный университет. Ранее работал директором по персоналу и социальной защите на ООО "Метинвест — холдинг".

Фото: горсовет Мариуполя

Владимир Клименко – экономист и чиновник. Имеет три высших образования: учился на двух факультетах в Приазовском государственном техническом университете, а также в Академии государственного управления при Президенте Украины. Работал председателем Приморской райгосадминистрации и заместителем бывшего мэра Юрия Хотлубея. Тогда Клименко отвечал за сотрудничество с силовыми структурами, ЖКХ, транспорт и благоустройство.

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Михаил Клюев - генерал-лейтенант полиции. Экс-заместитель министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. После того, как Верховная Рада уволила Луценко, Кабмин возложил выполнение обязанностей главы МВД на Клюева. С 2013 по 2015 год руководил Секретариатом Конституционного Суда Украины.

/ Фото: liga.net

Лидия Мугли – общественная активистка, бывший директор по персоналу и социальным вопросам Азовского судоремонтного завода. Ранее была председателем Общественного совета при городском совете и членом исполкома. Баллотируется на должность городского председателя уже второй раз.

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Фото: Facebook

Напомним, ранее мы писали, какие изменения ждут избирателей и кандидатов на местных выборах в этом году.

Также недавно Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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