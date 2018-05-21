Местный житель погиб при обстреле Марьинки боевиками – Жебривский

Сегодня, 19:54

Приехавшая на место "скорая" не смогла забрать мужчину – медики также оказались в зоне обстрела


На Донбассе контролируемые Россией боевики обстреляли жилые районы Марьинки, в результате чего погиб местный житель. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"36-летний житель Марьинки погиб в результате обстрела боевиками этого населенного пункта. Как доложил мне председатель Марьинской райгосадминистрации Владимир Мороз, Михаил – так звали мужчину, – вышел на свой двор на окраине Марьинки в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. "Скорая", приехавшая по вызову, констатировала смерть", – рассказал глава Донейкой ОВГА.

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Как добавил Жебривский, забрать мужчину врачи не успели – боевики усилили огонь, и медикам пришлось отъехать на безопасное расстояние.

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Напомним, за прошлые сутки, 20 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Боевики и российские военные на Донбассе 55 раз нарушали режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие, а подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.
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"Сегодня"

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