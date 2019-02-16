Красный Крест направил на Донбасс 160 тонн гуманитарной помощи
Через пункт пропуска прошло 8 грузовиков со стройматериалами
Международный комитет Красного Креста отправил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь весом в 160 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" последовало восемь грузовиков со строительными материалами общим весом 160 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста" – говорится в сообщении.
Также добавляют, что в настоящее время все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в районе проведения ООС открыты в соответствии с зимним графиком и работают в штатном режиме.
"У КПВВ сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/60; "Марьинка" – 30/60; "Новотроицкое" – 30/85; "Гнутово" – 25/40", – отмечается в сообщении.
Всего через пропускной пункт вчера последовало 42 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств.
Напомним, в ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, которые страдают от вооруженного конфликта.
Также мы писали, что ООН выделит более 160 млн долларов на гуманитарную помощь жителям Донбасса. Доноров призовут о выделении 162 млн долларов на гуманитарную помощь и обеспечение защиты 3,2 млн наиболее уязвимых людей на востоке Украины.
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