Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Красный Крест направил на Донбасс 160 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 11:51

Через пункт пропуска прошло 8 грузовиков со стройматериалами

Луганская областная государственная администрация / Facebook (архив)
Луганская областная государственная администрация / Facebook (архив).
Красный Крест направил на Донбасс 160 тонн гуманитарной помощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1b3/b06/5c51b3b060a7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1b3/b06/5c51b3b060a7e.jpg Донбасс Через пункт пропуска прошло 8 грузовиков со стройматериалами

Международный комитет Красного Креста отправил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь весом в 160 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" последовало восемь грузовиков со строительными материалами общим весом 160 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста" – говорится в сообщении.

Также добавляют, что в настоящее время все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в районе проведения ООС открыты в соответствии с зимним графиком и работают в штатном режиме.

"У КПВВ сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 20/60; "Марьинка" – 30/60; "Новотроицкое" – 30/85; "Гнутово" – 25/40", – отмечается в сообщении.

Всего через пропускной пункт вчера последовало 42 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств.

Напомним,  в ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, которые страдают от вооруженного конфликта.

Также мы писали, что ООН выделит более 160 млн долларов на гуманитарную помощь жителям Донбасса. Доноров призовут о выделении 162 млн долларов на гуманитарную помощь и обеспечение защиты 3,2 млн наиболее уязвимых людей на востоке Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег гуманитарная помощь, помощь Украине, МККК

Вы сейчас просматриваете новость " Красный Крест направил на Донбасс 160 тонн гуманитарной помощи". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%

7 февраля, 21:44

Стороны обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией

В ООН рассказали, сколько украинцев продолжают нуждаться в гуманитарной помощи

6 февраля, 17:43

Среди нуждающихся – большинство людей пенсионного возраста

Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Скандал с Гриценко: Турчинов заступился за сына

Сретение: традиции, запреты и приметы праздничного дня

Почему зеленку не применяют нигде в мире
Загрузка...

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Сегодня, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Вчера, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Вчера, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире