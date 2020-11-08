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Минские соглашения, утвержденные в 2015 году, невозможно выполнить – Кравчук

8 ноября, 14:43

Мария Журенко Мария Журенко

Необходимо пересмотреть их последовательности

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что пункты минских соглашений, которые были утверждены в 2015 году, не могут быть выполнены Украиной.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Кравчук заявил, что за шесть лет многое изменилось на Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели.

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"В нашем плане с Донбасса я показал изменения этих условий и то, что нам необходимо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", – сказал Кравчук.

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По его словам, главным препятствием стал вопрос восстановления контроля на границе с Россией. Так, согласно плану из Донбасса, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Ранее в Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений.

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Донбасс леонид кравчук война на востоке Украины война в Украине
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