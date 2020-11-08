Минские соглашения, утвержденные в 2015 году, невозможно выполнить – Кравчук

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что пункты минских соглашений, которые были утверждены в 2015 году, не могут быть выполнены Украиной.
Об этом он сказал в интервью ТАСС.
Кравчук заявил, что за шесть лет многое изменилось на Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели.
Читайте также: Ни хорватского сценария: Лавров сделал заявление по Донбасса
"В нашем плане с Донбасса я показал изменения этих условий и то, что нам необходимо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", – сказал Кравчук.
Читайте также: Минск не существуют площадкой, на которой может быть достигнут мир – Резников
По его словам, главным препятствием стал вопрос восстановления контроля на границе с Россией. Так, согласно плану из Донбасса, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.
Ранее в Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк