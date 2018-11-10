МинВОТ призвал жителей оккупированного Донбасса воздержаться от участия в "выборах"

Министерство временно оккупированных территорий призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся в оккупации, не принимать участия в нелегитимных выборах, сообщила пресс-служба ведомства.

Организация "выборов", которые не соответствуют украинскому законодательству, а также противоречат демократическим стандартам ОБСЕ, ставит под сомнение прямое, равное волеизъявления народа. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся в информационной изоляции и испытывают давление со стороны государства-агрессора при принятии решения об участии в навязанных незаконных выборах, отметили в министерстве.

"МинВОТ обращается с просьбой к гражданам Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора. Мы надеемся, что несокрушимость духа, верность и преданность общечеловеческим ценностям демократического мира, поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся", – отмечено в обращении министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что организация "выборов" свидетельствует о неготовности России к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.

Не так давно министр иностранных дел Украины объяснил, зачем Путину "выборы" на Донбассе.

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.