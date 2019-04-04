МинВОТ: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет
По словам министра, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению
Разминирование территорий Донбасса может продлиться десятки лет. Об этом сообщил в своем Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности. На востоке Украины миллионы людей в зоне риска из-за минной загрязненности. Разминирование может продлиться десятки лет", – подчеркнул он.
Однако, по словам министра, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению. Черныш отметил, что впервые из госбюджета на это выделено 5 млн грн.
Отметим, что сначала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе вследствие подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, 27 из которых – дети. По личному составу ВСУ на минно-взрывных устройствах пострадали 1032 человека, из которых 228 погибли.
Так, в среду, 3 апреля, представители неправительственных организаций, которые занимаются разминированием Донбасса, очистили 378 га территорий и обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов.
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