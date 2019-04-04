Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

МинВОТ: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет

Сегодня, 16:19

По словам министра, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению

Фото: riafan.ru.
Фото: riafan.ru..
МинВОТ: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/dcb/ec8/5c4dcbec8914f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/dcb/ec8/5c4dcbec8914f.jpg Донбасс По словам министра, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению

Разминирование территорий Донбасса может продлиться десятки лет. Об этом сообщил в своем Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности. На востоке Украины миллионы людей в зоне риска из-за минной загрязненности. Разминирование может продлиться десятки лет", – подчеркнул он.

Однако, по словам министра, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению. Черныш отметил, что впервые из госбюджета на это выделено 5 млн грн.

Отметим, что сначала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе вследствие подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, 27 из которых – дети. По личному составу ВСУ на минно-взрывных устройствах пострадали 1032 человека, из которых 228 погибли.

Так, в среду, 3 апреля, представители неправительственных организаций, которые занимаются разминированием Донбасса, очистили 378 га территорий и обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, мины, разминирование

Вы сейчас просматриваете новость " МинВОТ: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Twitter

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минобороны рассказали о ходе разминирования Донбасса

Вчера, 16:53

На территории в 378 га обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов

В США и Британии призвали Раду изменить закон о разминировании Донбасса

20 марта, 17:52

США и Британия призвали Верховную Раду принять поправку в закон о противоминной деятельности

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

София Ротару очень сильно изменилась внешне

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

«Тихий переворот» по-Путински : проект «Новороссия» закрыт

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото

Порошенко назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Авиакатастрофа новейшего Boeing: подтверждена гибель всех
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров