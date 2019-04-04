МинВОТ: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет

По словам министра, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению

Фото: riafan.ru..

МинВОТ: Разминирование Донбасса может затянуться на десятки лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/dcb/ec8/5c4dcbec8914f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/dcb/ec8/5c4dcbec8914f.jpg 2019-04-04T16:19:00+03:00 Донбасс По словам министра, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению

Разминирование территорий Донбасса может продлиться десятки лет. Об этом сообщил в своем Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности. На востоке Украины миллионы людей в зоне риска из-за минной загрязненности. Разминирование может продлиться десятки лет", – подчеркнул он.

Однако, по словам министра, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению. Черныш отметил, что впервые из госбюджета на это выделено 5 млн грн.

Отметим, что сначала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе вследствие подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, 27 из которых – дети. По личному составу ВСУ на минно-взрывных устройствах пострадали 1032 человека, из которых 228 погибли.

Так, в среду, 3 апреля, представители неправительственных организаций, которые занимаются разминированием Донбасса, очистили 378 га территорий и обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов.

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