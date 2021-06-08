Мины, блокпосты и отсутствие воды: во что превратился популярный курорт под Мариуполем

В Сопино есть все, что нужно для летнего отдыха – теплое море, свежий воздух и развитая инфраструктура, но все изменилось с приходом войны

Побережье заминировано, питьевой воды нет, а на въезде блокпост. Так сегодня живут в некогда популярном морском курорте Сопино в десяти километрах от Мариуполя. До начала боевых действий каждое лето в поселок ехали тысячи туристов, но теперь отдыхающие обходят этот маршрут стороной.

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В Сопино есть все, что нужно, для летнего отдыха – теплое море, свежий воздух и развитая инфраструктура. За лето местные пансионаты принимали по пять тысяч туристов. На побережье расположены с десяток оздоровительных лагерей, каждое лето на отдых приезжали тысячи детей. Но с началом войны все оздоровительные центры закрылись и больше не работают.

До войны полтысячи местных жителей жили с того, что удалось заработать за сезон. Сейчас молодежь отсюда переехала в Мариуполь, а здесь остались в основном старики.

"Очень было хорошо. Как мы жили хорошо, вообще. Я могла продать отдыхающим покушать", – говорит жительница Сопино Людмила Остапенко.

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Теперь же местные что-то выращивают исключительно для себя, поскольку даже на рынок поехать продать товар – это дорого добираться. Но даже те, кто имел большие хозяйства и работали на продажу, все потеряли из-за карантина.

"Редиску выбросили, потому что не пускали. Кто у нас покупает – харьковчане. Их не пускали сюда, все. Редиску всю выбросили. Я в этом году и не садил ничего", – жалуется Сергей Иванченко.

Поэтому больше всего жители Сопино ждут, чтобы к ним снова начали ехать туристы, но понимают – этого не будет, пока продолжается война.

Несмотря на все трудности Донбасса, Мариуполь все же пытаются превратить в курорт за счет выхода к морю. Мы узнавали, где и как отдохнуть на Азовском море по-новому.