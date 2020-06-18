Мины разлетались во все стороны: видео уничтожения боекомплекта боевиков

Противник потерял страх и решил вернуться за уцелевшими боеприпасами, но это было ошибкой

Украинские военные повторно наказали боевиков на Донбассе – сначала уничтожили их минометы, а потом устроили им "теплый прием", когда оккупанты вернулись за оставшимися боеприпасами. Об этом написал в Facebook волонтер Роман Доник.

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По его словам, на бахмутском направлении постарались бойцы из 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

"Помните, недавно было видео, на котором огонь с "холодного яра" уничтожил два миномета российских боевиков? В районе Фрунзе за Бахмуткой. Боекомплект тогда остался целым. Боевики решили его забрать. Их ждали. Огнем, повеявшим с "холодного яра", пресекли вывоз боекомплекта и уцелевшего миномета с позиций российских наемников, уничтоженных "неведомой силой", – написал Доник и добавил, что был подбит КамАЗ, который был отправлен за уцелевшими минами.

Отметим, что, судя по всему, это были мины – боекомплект к уничтоженным ранее минометам.

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Видео: Roman Donik/YouTube

Как сообщали новости "Сегодня", недавно бойцы 93 бригады уничтожили два миномета боевиков. Противник регулярно досаждал нашим защитникам минометными обстрелами, за что и был наказан.

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Также на днях мы показывали видео уничтожения склада боеприпасов. Украинские военные 24-й бригады имени короля Даниила засекли, где у врага находится склад, куда несколько дней свозились боеприпасы, и точечно ударили. Получился яркий фейерверк для наших военных, а для оккупантов – новые проблемы.

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