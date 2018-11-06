ВСУ на Донбассе ликвидировали еще двух боевиков, в числе которых и "политик"

Один из погибших даже некогда был участником т.н. "праймериз" на должность главы оккупационной администрации

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" представил новобранцев бесславной "бригады-200" (уничтоженные на Донбассе боевики), опубликовав в Facebook фото уничтоженных боевиков.

По его словам, 19 октября в районе Ленинского (Донецкая область) в результате попадания мины во вражеский блиндаж на тот свет отправился боевик Куляс Игорь с позывным "Румын" из 9 ошпмп. Сам он родом из Донецка.

По информации базы "Миротворца", этот персонаж состоял в бандформировании "Легион", а также был участником т.н. "праймериз" на должность главы оккупационной администрации.

А вот вчера, 5 ноября, "бригада-200" пополнилась Бровченко Владимиром из Харцизска. Тоже боец 9 ошпмп. Как пишут боевики в сети, их товарища достала мина 120-го калибра.

Отметим, что в сводке штаба Объединенных сил по вчерашнему дню указываются лишь два раненных оккупанта. А в целом за минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, но нарвались на "ответку". В том числе один раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Напомним, недавно "Штирлиц" озвучил огромные потери боевиков за месяц. В октябре защитники Украины на Донбассе только ответным огнем нанесли врагу серьезнейший урон – были уничтожены более 70 боевиков и около 133 получили ранения.