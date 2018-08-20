"Мирное лето – детям Донбасса" 2018: помочь ребенку вспомнить о мире

В сентябре в Мариуполе откроется выставка творческих работ участников проекта "Мирное лето – детям Донбасса" 2018. Об этом сегодня на брифинге сообщила Татьяна Кухоцкая, директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова.

Многим ребятам, принявшим участие в проекте, месяцами приходилось жить подвалах из-за обстрелов, рассказала Кухоцкая. Многие своими глазами видели, как рвутся снаряды и рушатся дома. Даже спустя годы дети не могут этого забыть. Ночные кошмары, страх смерти и панические атаки. Боязнь громких звуков, боязнь выйти на улицу и ужас от мысли остаться дома самому. Это далеко не полный перечень психологических проблем маленьких украинцев, приехавших в лагерь "Перлина Донеччини". Их судьбы жестоко ранила война.

Поэтому психологи Штаба Рината Ахметова научили детей справляться с негативными эмоциями и применять простейшие техники самопомощи. Через специальные игры и арт-терапию ребята проработали свои страхи и тревоги. Смогли почувствовать, что они не одиноки, что есть такие же дети, как они, которые каждый день с риском погибнуть под обстрелами ходят в школу, переживают за жизни родных и близких людей.

"Та травма, которая есть у детей, не проходит. С этой специфической проблемой работают психологи. Посттравматический синдром очень индивидуален, однако уже наработаны методики, которые помогают детям", – констатировала директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова.

В 2018 году отдых ребят проходил в три смены, по 14 дней каждая, с 1 июля по 11 августа в лагере, расположенном в сосновом лесу, где есть чистое озеро с песчаным пляжем. Практически каждая минута была расписана: проводились конкурсы, спортивные состязания, занятия в более чем 10 творческих кружках. Дети создавали скульптуры из мела, шили мягкие игрушки, вышивали и выжигали по дереву, занимались живописью. Воплощали в своих работах то, что довелось им пережить и о чем мечтают больше всего на свете.

Штаб Рината Ахметова намерен показать всей Украине, каким дети Донбасса, уставшие от войны, видят мир. Мир, в котором они так остро нуждаются. Поэтому работы, созданные участниками проекта "Мирное лето – детям Донбасса" в 2018 году, будут представлены на выставках. Первая экспозиция откроется в канун Дня мира.

За все время работы проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Гуманитарного штаба Рината Ахметова 4000 ребят, проживающих в зоне вооруженного конфликта, смогли отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию. В этом году в лагере "Перлина Донеччини" города Святогорска летнее оздоровление и психологическую реабилитацию прошли 500 детей от 8 до 14 лет, проживающих на линии соприкосновения, неподконтрольной Украине территории, в "серой зоне" и переселенцев. Приоритет отдавался ребятам из многодетных и неполных семей, а также воспитанникам детских домов семейного типа.