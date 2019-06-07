"Мирное лето – детям Донбасса": эмоции, которые согреют спустя годы

С детьми-участниками проекта в лагере пообщалась лауреат литературных премий и телеведущая Оксана Щирба

Фото: fdu.org.ua

Пятый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса" дарит его участникам новые встречи, особенные эмоции, яркие впечатления. В этом году Фонд Рината Ахметова организовал для ребят цикл мотивационных лекций и мастер-классов с известными украинцами. Вслед за актером Андреем Дебриным эстафету добра продолжила писательница Оксана Щирба.

Лауреат литературных премий и телеведущая рассказала участникам проекта о своем развитии и становлении как профессионала, поделилась секретами писательского мастерства. Щирба предложила мальчикам и девочкам написать о себе… Вооружившись ручкой и бумагой, ребята делились своими воспоминаниями о пережитом в зоне конфликта на Донбассе. О том, как мечтают о мире и улыбках на лицах родных.

"Эти дети Донбасса знают, что такое конфликт и потери. Им до сих пор страшно, но они умеют мечтать, улыбаться, радоваться каждой минуте жизни и верят в мирное небо. У каждого своя история, которой они не побоялись поделиться. Объятия этих детей и улыбка на лице – ошеломительные эмоции, которые я прячу под сердце. Они согреют меня холодными вечерами и в дни плохого настроения", – рассказала Оксана Щирба, поблагодарив Фонд за возможность окунуться в чудесную атмосферу встречи.

Собранные на встрече детские рукописи будут задокументированы и бережно сохранены. Искренние свидетельства трагедии станут частью действующих музейных экспозиций Фонда Рината Ахметова, посвященных деятельности самой крупной личной благотворительной инициативы в Украине.

"Участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса" – это ребята, проживающие по обе стороны линии соприкосновения. А также из семей переселенцев. Все они испытали огромный стресс из-за вооруженного конфликта. Поэтому Фонд Рината Ахметова дает им возможность пройти курс летнего оздоровления и психологической помощи. За время работы проекта его участниками стали 4000 детей. В этом году пройдет пятый сезон, оздоровятся еще 500 ребят", – рассказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Мирное лето – детям Донбасса": эмоции, которые согреют спустя годы". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"