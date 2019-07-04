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"Мирное лето – детям Донбасса": помочь ребенку найти свой путь в жизни

4 июля, 12:10

С молодыми участниками проекта встретился амбассадор Фонда Рината Ахметова, известный телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов

Фото: fdu.org.ua

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова продолжает дарить его участникам удивительные встречи и открытия. На днях с ребятами встретился амбассадор Фонда – известный телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов. На мотивационной лекции с ребятами он раскрыл секрет, как найти свой путь и призвание на жизненном пути.

"У вас сейчас отличный возраст, самое время задуматься о главной цели в жизни, прочувствовать свой талант. У вас есть молодость и энергия для того, чтобы мечтать, действовать и, не останавливаясь, идти к своей цели. Ваш талант – суперсила может быть очень неожиданной. В мире сотни тысяч самых разнообразных профессий", – обратился к участникам проекта Алексей Суханов.

Он подчеркнул, что внешность и школьные оценки – далеко не самое главное в жизни.

"По-настоящему важны практические знания и живой ум, не модельная внешность, а внутренняя сила, доброе сердце и великодушие. Ну и, конечно же, трудолюбие, целеустремленность и жажда знаний. Какую профессию вы выберете – не важно, главное любить то, что делаешь, и делать это максимально хорошо", – поделился своими мыслями амбассадор Фонда.

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Мальчики и девочки активно участвовали в диалоге и рассказывали о своих мечтах. Завершилась встреча автограф- и фотосессией, которая собрала вокруг телеведущего целую толпу детей.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за эту встречу. Благодаря Алексею Суханову мы узнали очень важную мысль: кем бы ни стал человек, нельзя забывать родных и друзей. Нужно помогать людям, которые встречаются на нашем пути. Чтобы кому-то помочь, не нужны большие деньги. Для этого достаточно просто быть добрым", – рассказала Наталья из Новолуганского, участница проекта "Мирное лето – детям Донбасса".

В нынешнем году участниками трех смен проекта "Мирное лето – детям Донбасса" станут 500 мальчиков и девочек. А с 2015 года Фонд подарил мирное лето 4000 детей c неподконтрольной Украине территории, из "серой зоны", а также детям-переселенцам. Для большинства из них это единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию.

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Тег суханов, фонд Рината Ахметова, Мирное лето, Мирное лето – детям Донбасса

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