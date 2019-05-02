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"Мирное лето – детям Донбасса": стали известны новинки сезона 2019

2 мая, 16:46

Одно из главных новшеств сезона-2019 – возможность встретиться с очень известными людьми, амбассадорами Фонда

Фото: fdu.org.ua

Проект "Мирное лето – детям Донбасса" открывает пятый сезон! В этом году его участников ждет несколько особенных сюрпризов и новинок.

"В этом сезоне первая особенность проекта – он стартует 1 июня. Прием заявок на горячую линию Фонда Рината Ахметова уже начат. За первые дни регистрации заявки подали 100 человек. Очень просим тех, кому максимально нужна помощь, звонить и регистрироваться. Кроме отдыха и психологической реабилитации в рамках проекта будет проведено очень много разнообразных активностей и занятий арт-терапией, которые помогут детям раскрыть их творческие таланты. Впоследствии рисунки ребят, ролики с их участием будут представлены в Украине и за рубежом. Также, как это было на протяжении последнего года. Когда их видят европейцы, они начинают осознавать, в какой ситуации приходится жить этим детям и их родителям", – рассказала Татьяна Кухоцкая, директор программ Фонда.

По ее словам, "Мирное лето – детям Донбасса" – уникальный проект. Сегодня на линии соприкосновения живет порядка 200 000 ребят в очень сложном материальном положении, под обстрелами. Поэтому для многих семей проект – единственная возможность вывезти школьников для отдыха на мирной территории.

Одно из главных новшеств сезона-2019 – возможность встретиться с очень известными людьми, амбассадорами Фонда. Они помогут участникам проекта раскрыть свои таланты.

"Новый элемент досуга детей на "Мирном лете – детям Донбасса" предусматривает мотивационные встречи и мастер-классы. Известные и успешные люди покажут детям, что мечты сбываются, а также поделятся секретами мастерства и успеха. Программа будет очень насыщенной, ведь возможность испытать себя в разных ипостасях очень вдохновляет ребят. Поэтому просим родителей вместе с заявкой указывать, чем увлекается их ребенок. И чему они хотели бы его научить во время проекта. А также сообщать, с какими психологическими проблемами ребенка они столкнулись, чтобы в процессе реабилитации психологи учитывали его потребности", – добавила Татьяна Кухоцкая.

Она также выразила уверенность, что дети останутся довольны, а родители будут спокойны, ведь Фонд тщательно подходит к выбору лагеря и специалистов, которые будут работать с ребятами. Так, на территории лагеря "Перлина Донеччини" в Святогорске есть футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, зал для игры в пинг-понг, кружки по интересам. Рядом расположены озеро и пляж. Все участники проекта обеспечиваются полноценным пятиразовым питанием.

Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Фонда 0800 509 001

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Тег фонд Рината Ахметова, Мирное лето, Мирное лето – детям Донбасса

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