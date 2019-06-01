Мирное лето детям Донбасса: в Святогорском лагере открылась первая смена

500 мальчиков и девочек смогут отдохнуть и психологически восстановиться

В Святогорском лагере открыли первую смену отдыха для детей Донбасса. Фото: Сегодня

В Святогорском лагере в рамках проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова открылась первая смена: отдохнуть и психологически восстановиться в этом году смогут полтысячи мальчиков и девочек.

Несмотря на то, что не все поездки в жизни Никиты были радостными – семье Милецких пришлось покинуть родной город из-за войны – он не разлюбил путешествовать.

"В первое время скучал, думал, как я без Донецка буду жить, без своих друзей..." – признался участник проекта Никита Милецкий.

Семья поселилась в Гореничах, неподалеку от Киева. Вскоре стало ясно, что устроиться на новом месте – это только полдела.

"Он это все видел, он это все помнит, вот бабушка наша до сих пор там живет, поэтому, конечно же, он грустит, что он в гости к ней не может поехать", – рассказала мать Никиты Лилия Милецкая.

Сам мальчик, как и большинство детей, знающим о войне не по слухам, нуждался в психологической реабилитации.

"Если травмы переживают в детском возрасте, то через десять лет возникают очень тяжелый феномен. То, что в социологии называется социальная анемия, то есть потеря социальных ценностей. И, если мы не открываем детям их собственных возможных перспектив в жизни, то мы все попадем вот в эту ловушку отсроченных последствий", – объяснил Юрий Швалб, доктор психологических наук, профессор.

Выходом из ситуации стал проект "Мирное лето детям Донбасса!", в котором парень уже принимал участие прошлым летом.

"Он был вообще в полном восторге – прекрасный лагерь, все это в лесу, сосны, воздух прекрасный, большой такой настоящий лагерь", – отметила Лилия Милецкая.

Пятый год подряд Фонд Рината Ахметова предоставляет возможность детям, которые пережили военные действия, полноценно отдохнуть и психологически восстановиться. Такую возможность получили уже более четырех тысяч мальчиков и девочек. В этом году проект стартует именно в День защиты детей, потому что забота о них – в приоритете работы Фонда.

"Проект Мирное лето детям Донбасса – очень хороший проект, и детям дается такая возможность, чтоб не жить в войне, почувствовать себя человеком, новых друзей найти", – признал Никита Милецкий.

Парень снова собирает чемодан, чтобы отправиться в Святогорск.

"Я хочу, чтобы он просто отдохнул, ни о чем не думал, подышал свежим воздухом, расслабился. Очень классно, что с ними психологи там работают, они все это в игровой форме, дети даже не замечали, но ты же видишь результат!" – рассказала Лилия Милецкая.

Накануне долгожданной поездки парня переполняют эмоции. Вот-вон он уже отправиться в захватывающее летнее путешествие.

Напомним, ранее мы писали о маленькой Софии Колесниченко из Бахмута, которая пойдет в первый класс, несмотря на недуг, обнаруженный врачами.

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