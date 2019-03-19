Мирных жителей бросают на окопы, а боевикам не доплатили: что происходит в "Л/ДНР"
Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам"
Российское оккупационное командование намерено задействовать мирных жителей и отправить рыть окопы на передовой. А боевикам тем временем Россия отказывается доплачивать "боевые". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, под предлогом якобы угрозы "наступления" ВС Украины в рамках мобилизационных мероприятий оккупанты предусматривают задействовать большое количество местных жителей к выполнению инженерных работ на передовых позициях соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ", в т.ч. для рытья траншей, окопов и оборудования ложных огневых позиций.
В то же время неприятный сюрприз командование РФ подготовило и для боевиков на передовой.
"Российским оккупационным командованием военнослужащим передовых подразделений, в т.ч. инженерных, очередное месячное денежное обеспечение за январь-февраль выплачено без надбавки за выполнение боевых задач и такие выплаты не запланированы в течение первого полугодия текущего года", – сообщает разведка.
Отметим, что в отличие от оккупантов, Украина заботится о своих защитниках и уже с апреля бойцам ВСУ повысят выплаты на передовой. Теперь у бойца ООС на "нуле" зарплата будет не менее 22 тысяч гривен.
Также недавно сообщалось, что в "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков. Враг активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий.
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