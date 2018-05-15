Мирный отдых для детей Донбасса: начался прием заявок

Сегодня стартует прием заявок на летний отдых, который организовывает Гуманитарный штаб Рината Ахметова для детей Донбасса, живущих по обе стороны линии соприкосновения.

500 донецких школьников, переживших ужасы войны, отдохнут по программе Штаба "Мирное лето – детям Донбасса" в лагере Святогорска. Ребята от 8 до 14 лет, проживающие на неподконтрольной территории или в "серой зоне", а также переселенцы смогут две недели провести на свежем воздухе в сосновом лесу, рядом расположено озеро с песчаным берегом. Летний сезон в лагере будет продолжаться с 1 июля по 11 августа, в три смены по 14 дней.

"Проект Штаба Рината Ахметова "Мирное лето – детям Донбасса" направлен, прежде всего на то, чтобы дети, пострадавшие в ходе военных действий, смогли почувствовать себя в безопасности и пройти психологическую реабилитацию. Для этого в лагере будут работать психологи, прошедшие обучение в Гуманитарном штабе по курсу "Травма войны". С помощью игр, арт-терапии и мастер-классов они помогут детям справиться со страхами, снизить уровень тревоги, развить навыки коммуникации. Профессионалы создадут атмосферу отдыха, безопасного пространства и комфортного общения", – отметил менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

Скучать на отдыхе не придется. Ребят ждут игры и интересные занятия. На территории лагеря есть футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, зал для игры в малый теннис (пинг-понг). Кроме того, каждый ребенок сможет найти занятие по душе. В лагере будут работать 10 кружков: туристический, вокальный, театральный, рисования, выжигания, резки по камню. А еще теннис, танцы, шахматы, плетение и даже глинотерапия.

К слову, за три года по программе "Мирное лето – детям Донбасса" смогли отдохнуть 3500 учеников младших и средних классов. Это ребята из многодетных, неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа. Для сотен детей Донбасса это единственная возможность оздоровиться и преодолеть "травму войны".

Чтобы попасть в лагерь, нужно оформить заявку на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова, через сервис "Онлайн-помощник". Или позвонить по телефону горячей линии 0 800 509 001. Приоритет будет отдаваться детям из многодетных или неполных семей.

Узнать, какие документы необходимо подготовить для участия ребенка в проекте "Мирное лето – детям Донбасса", можно на сайте Гуманитарного штаба в разделе "Как получить помощь". Что важно: пребывание детей в оздоровительном лагере полностью осуществляется за счет Гуманитарного штаба.