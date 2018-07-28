Миротворцы на Донбассе: Генсек ОБСЕ обещает поддержку

Сегодня, 03:46

Он также отметил, что это возможно через продолжение работы специальной мониторинговой миссии

facebook.com/osce.org
facebook.com/osce.org

ОБСЕ будет оказывать всяческую поддержку идее введения миротворческой миссии на Донбассе.

 Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в пятницу, 27 июля, в Краматорске на пресс-брифинге, отвечая на вопрос об идее введения миротворческой миссии на Донбасс, сообщает "Укринформ".

"Я эту идею буду поддерживать в том случае, если действительно она зарекомендует себя как таковая, которая поможет в реальности привести к решению данного конфликта. Я могу сказать, что ОБСЕ как организация будет очень заинтересована в том, что бы оказать всяческую поддержку этой идее... ОБСЕ способна многое привнести со своей стороны, и мы, конечно, будет рады участвовать в планировании с самого начала", – сказал Гремингер.

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Он также отметил, что это возможно через продолжение работы специальной мониторинговой миссии. 

"Мы также можем предложить дополнительный гражданский компонент этой миссии, если в этом будет необходимость. И возможно, если это будет поддержано странами-участницами, то можно даже говорить о совместной миссии при участии ООН", – сказал генсекретарь.

Но он объяснил, что сегодня концепции размещения подобной миротворческой миссии на Донбассе "очень разнообразны", и самое сложное сейчас – это прийти к общему пониманию того, "какой должна быть эта миссия, что именно нужно".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какой концепции придерживается именно он, Гремингер сказал, что как генеральный секретарь может делать только какие-то предположения. 

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"Это больше уровень обсуждения Нормандской четверки. Также общение на эту тему, относительно закрытое, идет между специальным представителем Госдепартамента США Куртом Волкером и советником президента РФ Путина господином Сурковым. Мне кажется, именно в рамках этих форматов нужно выходить на взаимное понимание, перед тем, как мы затем сможем запустить официальные переговоры в рамках Совбеза ООН", – сказал Гремингер.

Накануне генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приехал на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами, генералом Сергеем Наевым. Они обсудили вопросы соблюдения "хлебного" перемирия, которое вступило в силу с 1 июля. Также Наев ознакомил Гремингера с гуманитарной ситуацией на востоке Украины.

Ранее с главой ОБСЕ встретился заместитель Климкина. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и Гремингер обсудили пути достижения мира на Донбассе.
обсе, Донбасс, ООН, миротворцы, Гремингер
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