Миротворцы на Донбассе: Генсек ОБСЕ обещает поддержку

Он также отметил, что это возможно через продолжение работы специальной мониторинговой миссии

ОБСЕ будет оказывать всяческую поддержку идее введения миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в пятницу, 27 июля, в Краматорске на пресс-брифинге, отвечая на вопрос об идее введения миротворческой миссии на Донбасс, сообщает "Укринформ".

"Я эту идею буду поддерживать в том случае, если действительно она зарекомендует себя как таковая, которая поможет в реальности привести к решению данного конфликта. Я могу сказать, что ОБСЕ как организация будет очень заинтересована в том, что бы оказать всяческую поддержку этой идее... ОБСЕ способна многое привнести со своей стороны, и мы, конечно, будет рады участвовать в планировании с самого начала", – сказал Гремингер.

Он также отметил, что это возможно через продолжение работы специальной мониторинговой миссии.

"Мы также можем предложить дополнительный гражданский компонент этой миссии, если в этом будет необходимость. И возможно, если это будет поддержано странами-участницами, то можно даже говорить о совместной миссии при участии ООН", – сказал генсекретарь.

Но он объяснил, что сегодня концепции размещения подобной миротворческой миссии на Донбассе "очень разнообразны", и самое сложное сейчас – это прийти к общему пониманию того, "какой должна быть эта миссия, что именно нужно".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какой концепции придерживается именно он, Гремингер сказал, что как генеральный секретарь может делать только какие-то предположения.

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"Это больше уровень обсуждения Нормандской четверки. Также общение на эту тему, относительно закрытое, идет между специальным представителем Госдепартамента США Куртом Волкером и советником президента РФ Путина господином Сурковым. Мне кажется, именно в рамках этих форматов нужно выходить на взаимное понимание, перед тем, как мы затем сможем запустить официальные переговоры в рамках Совбеза ООН", – сказал Гремингер.

Накануне генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приехал на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами, генералом Сергеем Наевым. Они обсудили вопросы соблюдения "хлебного" перемирия, которое вступило в силу с 1 июля. Также Наев ознакомил Гремингера с гуманитарной ситуацией на востоке Украины.

Ранее с главой ОБСЕ встретился заместитель Климкина. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и Гремингер обсудили пути достижения мира на Донбассе.