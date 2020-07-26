Миротворцы ООН украинского контингента прибыли в ООС: подробности

Помощь этих военных позволит не отвлекать личный состав от выполнения боевых задач

Перед началом нового режима тишины на Донбасс прибыли украинские военнослужащие, которые ранее участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

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"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51-я статья Устава ООН", - говорится в сообщении.

При этом в публикации подчеркнули, что прекращение огня не лишает военнослужащих возможности действовать в соответствии с нормами международного права и украинского законодательства.

"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. При этом Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в Командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", – добавили в ООС.

Кроме того, чтобы держать украинцев в курсе событий, на линии разграничения будут работать корреспонденты и съемочные группы отечественных и иностранных СМИ.

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Напомним, 22 июля состоялись очередные переговоры Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

Кроме того, мы писали, что в связи с новым режимом тишины на Донбассе главари "народной милиции" так называемых ДНР и ЛНР отдали приказы боевикам о прекращении огня с полуночи 27 июля.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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