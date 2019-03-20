Миссия ОБСЕ заметила снаряды от "Градов" вблизи жилых массивов оккупированного Иловайска
Один из неразорвавшихся снарядов располагался всего в 70 метрах от жилого дома
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что заметили реактивные системы залпового огня "Град" в жилых районах оккупированного Иловайска в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии на сайте ОБСЕ.
"18 марта в населенном пункте Иловайск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ впервые зафиксировала два металлических предмета, по оценке, вероятно, реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (типа "Град", 122 мм), которые торчали с поверхности дороги вблизи домов № 57 и № 85 на улице Шевченко, примерно в 70 м от ближайшего дома", – говорится в отчете.
Также возле дома № 17 по ул. Шевченко наблюдатели снова увидели ранее зафиксированный неразорвавшийся боеприпас.
Кроме того, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что заметили около 30 различных гаубиц на оккупированной части Донбасса.
В частности, было замечено вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.
Отметим, 19 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил запрещенное "Минском" вооружение и израсходовал 51 мину калибров 120 и 82 мм.
Напомним, сутками ранее, 18 марта, ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт . Оккупанты потеряли двое человек убитыми, двое – ранеными, БМП и грузовики.
А 17 марта, на Донбассе погиб украинский боец, но ВСУ отомстили боевикам за побратима.
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