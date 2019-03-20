Миссия ОБСЕ заметила снаряды от "Градов" вблизи жилых массивов оккупированного Иловайска

Один из неразорвавшихся снарядов располагался всего в 70 метрах от жилого дома

Установка РСЗО "Град" // Фото Минобороны РФ.

Миссия ОБСЕ заметила снаряды от "Градов" вблизи жилых массивов оккупированного Иловайска //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1e8/437/5c91e8437ab38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1e8/437/5c91e8437ab38.jpg 2019-03-20T08:50:00+02:00 Донбасс Один из неразорвавшихся снарядов располагался всего в 70 метрах от жилого дома

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что заметили реактивные системы залпового огня "Град" в жилых районах оккупированного Иловайска в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии на сайте ОБСЕ.

"18 марта в населенном пункте Иловайск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ впервые зафиксировала два металлических предмета, по оценке, вероятно, реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (типа "Град", 122 мм), которые торчали с поверхности дороги вблизи домов № 57 и № 85 на улице Шевченко, примерно в 70 м от ближайшего дома", – говорится в отчете.

Также возле дома № 17 по ул. Шевченко наблюдатели снова увидели ранее зафиксированный неразорвавшийся боеприпас.

Кроме того, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что заметили около 30 различных гаубиц на оккупированной части Донбасса.

В частности, было замечено вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.

Отметим, 19 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил запрещенное "Минском" вооружение и израсходовал 51 мину калибров 120 и 82 мм.

Напомним, сутками ранее, 18 марта, ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт . Оккупанты потеряли двое человек убитыми, двое – ранеными, БМП и грузовики.

А 17 марта, на Донбассе погиб украинский боец, но ВСУ отомстили боевикам за побратима.

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