Миссия ОБСЕ заметила возле оккупированной Амбросиевки фургон с "грузом 200"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что возле оккупированной Амбросиевки в Донецкой области заметили небольшой фургон с надписью на русском языке "Груз-200".

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 27 февраля по 19:30 28 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Неподалеку от Амбросиевки (неконтролируемая правительством Украины, в 56 км к юго-востоку от Донецка) Специальная мониторинговая миссия видела белый небольшой фургон с номерными знаками "ДНР", в котором за лобовым стеклом отражалась табличка "Груз 200" на русском языке, который двигался в сторону юго-востока по дороге T0507", – говорится в отчете.

Ранее в сети опубликован список более 3 тыс. российских военных и наемников, погибших на Донбассе.

Напомним, Российская Федерация 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против суверенного государства Украина. За три года противостояния более 9,8 тыс. человек погибли, около 23 тыс. были ранены, почти 1 млн 800 тыс. стали вынужденными переселенцами.