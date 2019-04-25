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Миссия СММ ОБСЕ потеряла третий за полгода беспилотник на Донбассе

Сегодня, 21:12

Почти ежедневно БПЛА СММ испытывали воздействия помех

Фото: osce.org
Фото: osce.org.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) потеряла уже третий за полгода беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из-за обстрелов. Об этом говорится в отчете организации за 25 апреля.

"И дальше фиксировались случаи ведения огня в направлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ. В пяти случаях в направлении БПЛА СММ вели огонь из стрелкового оружия. В один БПЛА СММ малого радиуса действия попала пуля. 19 апреля вблизи линии соприкосновения в Донецкой области было потеряно БПЛА дальнего радиуса действия. За последние полгода это уже третий потерянный летательный аппарат такого типа", – говорится в отчете.

Также отмечается, что почти ежедневно БПЛА СММ испытывали воздействия помех (по оценке, в результате глушения).

Напомним, противник не только активно готовит свои войска к боевому применению, но и активизировал разведку на передовой – увеличилось количество разведывательных групп. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Однако не все так гладко у врага. Российские кураторы выделяют средства боевикам на восстановление оборонительных укреплений после зимы, а деньги идут не туда куда надо. В итоге Россия взялась за боевиков на Донбассе и расследует хищения денег.

Кроме того, как стало известно на днях, на Донбассе отравились более 20 военных РФ. Причиной этому стало загрязнение питьевой воды после того, как оккупанты решили сэкономить на Донбассе.

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Тег обсе, беспилотник, специальная мониторинговая миссия, мониторинговая миссия, смм обсе

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