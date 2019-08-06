Самое необходимое. Программа Фонда — это помощь людям даже в самых горячих точках. Фото: Архив Фонда Рината Ахметова

Миссия выполнима: уже пять лет помощь Рината Ахметова спасает мирных жителей Донбасса https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 2019-08-06T07:13:00+03:00 Донбасс Фонд разработал уникальную систему, аналогов которой нет нигде в мире, — бригады мобильной выдачи

Пять лет со дня создания программы Фонда Рината Ахметова — Гуманитарного штаба, исполняется 6 августа 2019 года. Это крупнейшая программа Фонда, развернувшая свою масштабную работу по спасению мирных жителей Донбасса.

Спасти людей

Весной 2014 года горячая линия Фонда Рината Ахметова превратилась в раскаленную: "Помогите! У нас стреляют! Что нам делать?". Призывы о помощи операторы принимали 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Тогда никто в стране не был готов к масштабной эвакуации. Не было технологий, механизмов, планов, ответственных за это людей. Ринат Ахметов принял решение — спасать людей своими силами и поставил задачу перед Фондом: действовать по принципу "здесь и сейчас".

Всем звонившим (как правило, это были социально незащищенные, малообеспеченные люди, которые не могли действовать самостоятельно) сообщали, где и во сколько будет находиться транспорт для эвакуации. Сами сотрудники Фонда обзванивали детские дома и интернаты, дома престарелых и больницы. И сразу искали места для расселения эвакуированных. Так в 2014 году Фонд Рината Ахметова спас почти 40 тысяч человек.

Помочь выжить

Те, кто по разным причинам не мог выехать — старики, инвалиды, ухаживающие за ними люди, — оказались лицом к лицу с опасной ситуацией полной неопределенности. Особенно тяжело приходилось одиноким и лежачим больным. Поэтому в августе 2014 года создается Гуманитарный штаб Рината Ахметова, который начинает предоставлять адресную помощь наиболее нуждающимся и не имеющим возможности выехать из зоны боевых действий. Сначала — это помощь на лечение или ремонт разрушенного жилья. В то же время становится понятно, что на Донбассе ситуация грозит перерасти в гуманитарную катастрофу — тысячи стариков, инвалидов и многодетных семей вынужденно остались без пенсий и любых других социальных пособий, а в условиях сворачивания социальной инфраструктуры (из-за вопросов безопасности работа органов соцобеспечения стала невозможной) могла появиться угроза голода. По приблизительным оценкам, в 2014 году таких людей было несколько миллионов. Поэтому Гуманитарный штаб организовывает доставку и выдачу продуктов питания и средств гигиены жителям Донецкой и Луганской областей, а также внутренним переселенцам. Отдельно формируются продуктовые наборы для детей до одного года и от одного до двух лет. Через несколько месяцев, поскольку работа госструктур по обеспечению медикаментами остается парализованной, кроме продуктов, жителям Донецкой и Луганской областей начинают доставлять и лекарства.

С каждым месяцем работы сотрудники Гуманитарного штаба Рината Ахметова видят все большую потребность населения в помощи. Фонд начинает обеспечивать инсулином больных сахарным диабетом, создает специальную службу психологической поддержки.Потом начнется реабилитация раненых детей, "Мирное лето" для детей Донбасса и много других больших и маленьких проектов, направленных на спасение и поддержание жизни людей всего региона. Уже пять лет Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает так, как работал в момент создания: 24 часа в сутки и 7 дней в неделю помогает здесь и сейчас всем, кому нужна помощь. Сейчас она больше всего нужна жителям "серой зоны" вдоль линии соприкосновения.

Итоги: спасено более миллиона жизней

Все эти 5 лет работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова — повод оглянуться на пройденный путь, оценить масштабы и результаты огромного труда.

С августа 2014 года Гуманитарный штаб выдал мирным жителям Донбасса более 12 млн 348 тысяч продуктовых наборов. За этой сухой статистикой — больше миллиона спасенных жизней. Пятый год бригады мобильной выдачи Фонда доставляют помощь жителям населенных пунктов "серой зоны", наиболее пострадавшим в результате боевых действий. Люди, живущие там, ждут волонтеров Фонда Рината Ахметова как настоящих спасателей и говорят: "Это не просто еда. Это надежда на спасение". Благодаря продуманному подходу к решению острой проблемы продовольствия стала возможной самая большая и системная помощь мирному населению Донецкой и Луганской областей в тяжелейший период конфликта.

Чтобы доставлять продукты жителям "серой зоны", Фонд разработал уникальную систему, аналогов которой нет нигде в мире, — бригады мобильной выдачи. Волонтеры доставляют продукты тем, кто не может выйти из дома и кто оказался никому не нужным.

Когда стало понятно, что от конфликта страдает все больше детей, Фонд Рината Ахметова создал несколько проектов, главные из них — "Реабилитация раненых детей" и "Мирное лето детям Донбасса". За время их работы в лучших санаториях страны проведено более 110 курсов реабилитации раненых детей. 4500 ребят, остающихся в зоне вооруженного конфликта, и детей-переселенцев получили возможность полноценно отдохнуть во время летних каникул и пройти психологическую реабилитацию.

В 2016-м Фонд разработал программу психологической помощи и обучил 250 высококлассных специалистов, которые теперь работают с детьми по всей Украине.

Вместе с поддержкой и помощью малообеспеченным и незащищенным мирным жителям Донбасса, 5 лет Фонд Рината Ахметова скрупулезно собирает информацию о пострадавших от конфликта, об их проблемах и насущных потребностях. Через истории и судьбы Мирных Фонд рассказывает всему миру о трагедии Донбасса, не давая таким образом забыть о том, как страдают люди на востоке страны.

"К сожалению, многие международные организации ушли с востока Украины. Тем ценнее для жителей поддержка Рината Ахметова", — сказал представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

В 2018 году Фонд Рината Ахметова издал уникальную фотокнигу "Донбасс и Мирные", в которой собраны фотографии и истории боли и мужества людей, пострадавших от конфликта. В Фонде уверены: эта информация станет не только исторической летописью трагедии Донбасса в начале XXI века. Она будет постоянным напоминанием об этой беде всему миру. Чтобы каждый мог: Видеть. Сочувствовать. Знать. Помогать.

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