Число мобильных блокпостов на Донбассе будет расти

Мобильные блокпосты в районе проведения операции Объединенных сил подтвердили свою эффективность, отметил генерал

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе продолжают совершенствовать систему мобильных блокпостов и их количество будет расти. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский.

По его словам, мобильные блокпосты в районе проведения операции Объединенных сил подтвердили свою эффективность.

"Информация о деятельности таких блокпостов предоставляется общественности во время ежемесячных брифингов по подведению итогов деятельности подразделений и должностных лиц ООС по предотвращению незаконного перемещения товаров и услуг на или с временно оккупированных территорий. Есть решение об увеличении количества мобильных блокпостов с целью иметь постоянную возможность дополнительного маневра. Особенно в тех районах, где постоянно сохраняется высокий риск совершения операций с контрабандой", – сказал Сыркский.

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Отметим, что совершенствование системы блокпостов на Донбассе начали в 2018 году. В зоне безопасности возле линии разграничения проводились мероприятия по оптимизации и совершенствованию системы блокпостов. Основная цель заключается в уменьшении неудобств для простых граждан при перемещении по дорогам Донецкой и Луганской областей и для пресечения провоза оружия из зоны боевых действий. Силовики ООС рассказывали, как подготовили "ловушки" для контрабандистов.

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