Українська
$ 28,2
33,2
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Могут накрыть 30 кв. км: на Донбассе замечено скопление "Градов"

22 сентября, 16:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Тяжелая техника размещена с нарушением, за линией отвода вооружения

Наблюдатели ОБСЕ снова зафиксировали нарушения со стороны боевиков. На этот раз на Луганском направлении замечены два десятка реактивных систем залпового огня "Град", которые размещены за линией отвода тяжелого вооружения.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, на полигоне вблизи Новоселовки Донецкой области задокументировано пять танков (Т-72), а недалеко от населенного пункта Хрустальный Луганской области – 21 реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Также наблюдатели заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи населенного пункта Молодежное Луганской области.

В тренде
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что изложенные факты четко указывают на нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Минских договоренностей и достигнутых 22 июля договоренностей по обязательствам по усилению режима прекращения огня. Кроме того, такие действия представляют угрозу жизни и здоровью не только украинских воинов, но и жителей мирного населения Донбасса. Ведь в случае одновременного применения указанных ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град", в зависимости от типа снаряда, площадь поражения составит 31,5 кв. км", – заявили в ООС.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", с начала сентября через неконтролируемый Украиной участок границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем. Также сообщается о доставке боевикам 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивных систем залпового огня "Град", которые прошли капитальный ремонт на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. А тем временем проверка из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ".

А тем временем на передовой боевики продолжают усиливать позиции в нарушение договоренностей. Подробнее об этом в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

техника ОБСЕ Донбасс ГРАДы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Натерпелся: боевик из
Натерпелся: боевик из "ЛНР" объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев "службы"Донбасс
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишиныДонбасс
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарий
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять