Могут накрыть 30 кв. км: на Донбассе замечено скопление "Градов"

Наблюдатели ОБСЕ снова зафиксировали нарушения со стороны боевиков. На этот раз на Луганском направлении замечены два десятка реактивных систем залпового огня "Град", которые размещены за линией отвода тяжелого вооружения.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, на полигоне вблизи Новоселовки Донецкой области задокументировано пять танков (Т-72), а недалеко от населенного пункта Хрустальный Луганской области – 21 реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Также наблюдатели заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи населенного пункта Молодежное Луганской области.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что изложенные факты четко указывают на нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Минских договоренностей и достигнутых 22 июля договоренностей по обязательствам по усилению режима прекращения огня. Кроме того, такие действия представляют угрозу жизни и здоровью не только украинских воинов, но и жителей мирного населения Донбасса. Ведь в случае одновременного применения указанных ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град", в зависимости от типа снаряда, площадь поражения составит 31,5 кв. км", – заявили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", с начала сентября через неконтролируемый Украиной участок границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем. Также сообщается о доставке боевикам 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивных систем залпового огня "Град", которые прошли капитальный ремонт на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. А тем временем проверка из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ".

А тем временем на передовой боевики продолжают усиливать позиции в нарушение договоренностей. Подробнее об этом в сюжете:

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