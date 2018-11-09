Могут не долечить и выписать: больных в "Л/ДНР "заставляют голосовать на "выборах"

Сегодня, 16:02

Руководителей учебных заведений обещают уволить, если их студенты не придут на "избирательные участки", рассказали разведчики

Фото: С. Ваганов
Фото: С. Ваганов

Ради обеспечения явки на незаконные "выборы", оккупационные "власти" ударились в маразм – "паспорт" гражданина "республики" можно будет оформить за день, а больных в медучреждениях вообще пугают выпиской в случае игнорирования голосования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Главам городских (районных, поселковых) советов" поступило распоряжение от оккупационных "администраций" обеспечить возможность получения т.н. "паспорта гражданина ДНР/ЛНР" по упрощенной процедуре всем лицам, которые пожелают принять участие в "выборах". Предполагается, что даже 11 ноября должна быть обеспечена возможность оформить фейковый "паспорт" и предъявить его на избирательном участке для участия в голосовании.

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Также боевики взялись и за больницы.

"В медицинских учреждениях проводится проверка наличия т.н. "паспортов" у стационарных больных с доведением до них предупреждения о принудительной выписке с формулировкой "за нарушение режима лечения" всех, кто не проголосует. Кроме того, осуществляется усиленное давление на руководство бюджетных и частных организаций и предприятий, в т.ч. руководителей учебных заведений, которых предупреждают об увольнении с работы, в случае неучастия в "выборах" их подчиненных и студентов", – сообщили в разведке.

Отметим, что "волеизъявление" запланировано на 11 ноября, но сейчас у оккупантов кипит работа по привлечению людей на "избирательные участки" и достижению нужного результата. Как сообщалось, боевики даже стянули в Донецк десятки танков и артиллерию, а войска привели в боеготовность на случай возможных бунтов и акций протестов местного населения, так как знают о недовольстве граждан "русским миром".

Как мы писали, луганчан на "выборы главы ЛНР" заманивают пополнением мобильного счета. Представители "компании" будут стоять возле каждого избирательного участка в фирменной одежде и раздавать карты пополнения каждому проголосовавшему. А вот луганчане сразу раскусили мошенников: "Очень похоже на подкуп, как и ярмарки с бросовыми ценами возле участков – объявления уже висят".
выборы, Донбасс, разведка, боевики, больные

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Источник:

"Сегодня"

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