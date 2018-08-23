"Морской участок у нас – наиболее уязвимый": интервью с Валентином Бадраком

После временного затишья на Донбассе и сокращения боевиками числа обстрелов позиций украинских военных, противник продолжил усиливать свои оборонительные порядки с перемещением техники и подразделений, а затем накануне ударил по силам ООС из запрещенного "Минском" оружия.

О том, как может развиваться ситуация на Донбассе, и с чем связана очередная активизация боевиков в зоне конфликта, в интервью сайту "Сегодня" рассказал Валентин Бадрак, руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт.

- Не так давно исполнилось 100 дней с начала проведения АТО в новом формате – Операции объединенных сил. Какие вы можете сделать общие оценки и характеристики спецоперации, ее плюсы и минусы, успешность/не успешность?

- В целом она такая, какая есть, и ситуацию можно назвать искусством возможного. Почему? Потому что наши подразделения действуют в рамках определенных условий, которые не всегда соответствуют возможностям нашей современной армии. В частности, это и ограничения по Минским соглашениям, и позиция украинской власти вести себя более чем сдержанно. Из позитивного – можно справедливо отметить, что реагирование украинских подразделений на провокации, атаки и обстрелы российской группировки на Донбассе в принципе является активным. И это реагирование – на уровне рот, батальонов и даже бригад – резко возросло. Вообще, можно сказать, что, начиная где-то с июня 2015 года (когда был ожесточенный бой под Марьинкой), ситуация начала меняться в лучшую сторону, когда украинские войска довольно-таки активно, умело и подумано реагируют на ситуацию.

Из негативного можно отметить то, что на линию обороны (непосредственно в зону боевых действий) не всегда и не в полном объеме попадают те новые вооружения, которые начала производить украинская оборонная промышленность. В частности, в начале этого года было зафиксировано, что украинские противотанковые ракетные комплексы – "Скиф" и "Корсар", - которые как выяснилось на испытаниях, не уступают американским Javelin, практически не поставлялись в зону боевых действий.

Естественно, эта ситуация является не очень хорошей. Были даже видеофиксации, когда один из телеканалов снимал вражеский танк, который в течение нескольких минут находится в зоне прямого попадания, но к сожалению его нечем было поразить, потому что тогда у подразделений не было такого вооружения. Поэтому, если говорить с прицелом на будущее, то главное, что должно происходить в дальнейшем, это, безусловно, насыщение украинских подразделений в зоне боевых действий самыми современными средствами поражения и обнаружения. Хотя со средствами обнаружения ситуация немного лучше.

Второй момент, который касается армии в целом – необходимы очень четкие и прозрачные шаги по профессионализации армии и переходу Вооруженных сил полностью на профессиональные рельсы. Еще в 2014 году мы предлагали изменить подходы к кадровой политике и фактически создать ситуацию с внедрением мотивационного пакета, сформированных условий, которые реально позволяют военнослужащим часть своей судьбы связывать со службой во ВСУ. Сегодня такие условия не созданы, отток кадров чрезвычайно высок и пока нет предпосылок ожидать, что в ближайшие год-полтора при таком подходе качественный состав армии (в кадровом смысле) будет меняться.

- Накануне в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились объявить очередное "школьное перемирие". С учетом того, что оккупанты нарушали прошлое "школьное перемирие" и не выполняли свои обещания во время т.н. "хлебного перемирия", какие могут быть прогнозы по дальнейшему развитию событий в зоне проведения ООС?

- Доверять договоренностям и договариваться о чем-то – это дело политиков. Работа же армии – быть постоянно готовой к бою. И для этого, повторюсь, украинским военным нужно мощное вооружение, мощные средства обнаружения и поражения, а также чтобы армия действовала на пресечение всяких нарушений и провокаций. Причем опыт показывает, что там, где было выполнено поражение техники оккупантов на упреждение, пророссийские боевики ведут себя очень и очень смирно. А там, где выполнялись все буквы договоренностей, гибло больше всего наших солдат. Поэтому я – сторонник того, чтобы защищать с оружием в руках жизни наших военных и гражданских, всех украинцев, где идет нарушение договоренностей.

- Также в Минске представитель Украины поднял вопрос использования боевиками опасного взрывного устройства российского производства "Охота". О чем может свидетельствовать его появление в зоне ООС и какие последствия для мирного населения (украинских военных) это может иметь?

- Эта ситуация характерна с самого начала войны, с 2014 г. Россия рассматривает Украину не только как площадку для отработки своего политического давления на западные страны, но и как реальный полигон, как лабораторию для испытания своего нового оружия. Было зафиксировано огромное количество случаев испытаний Россией как новых средств обнаружения, так и средств поражения. Поэтому ситуация с появлением "Охоты" – не новая, и мы с подобными фактами будем сталкиваться постоянно. Наш ответ должен быть технологическим и упреждающим. Что касается созданного украинской "оборонкой", то мы зафиксировали довольно серьезный взлет возможностей. Если на момент начала войны Украина могла силами своего оборонпрома закрыть порядка 30% потребностей армии, то сегодня этот уровень вырос до 55-60% (если учесть те вооружения, которые сегодня поступают в серийное производство). Украина должна серьезно отвечать оружием на оружие. Добавлю к этому, что на сегодняшний день особенно активно проявляет себя частный сектор оборонпрома. Неслучайно, что эти компании объединились в свою Лигу оборонных предприятий, в составе которой уже находится свыше 50 фирм, и значительная часть новейших технологий, которые появились в последние три-четыре года, приходится именно на них.

- О чем это свидетельствует?

- Это говорит о том, что сегодня мы наблюдаем определенный всплеск возможностей оборонпрома. Естественно, государство должно подержать такую тенденцию и сделать это таким образом, чтобы новые технологии и оборонные системы как можно оперативнее попадали в серию и направлялись в войска.

- О чем может свидетельствовать активизация боевиков в последние недели, использование оккупантами "Градов", перемещение тяжелого вооружения и пехоты? К чему готовятся боевики?

- В этом случае ситуация двоякая. Сегодня тактика РФ заключается в том, чтобы периодически создавать эскалацию напряженности, но делать это не хаотично, а в связи с какими-то событиями. В данном случае очередную активизацию боевиков я связываю с проблемами отношений между США и Россией, в частности, новыми санкциями против РФ. Естественно, Россия ищет симметричные ответы на действия западного мира, одним из таких ответов является активизация военных действий против Украины. Хотя нередко это может быть связано и с событиями в самой России и процессами внутри Украины, связанными, например, с предвыборными кампаниями.

- Есть некоторые опасения, что боевики готовят очередные "сюрпризы" на День Независимости. Чем оправданы такие ожидания и в каких точках можно ожидать новых провокаций террористов?

- Ожидать провокаций и обострения можно в любых точках, в том числе даже там, где раньше этого не было. Есть смыл очень серьезно усилить оборону и со стороны Беларуси, которая сегодня демонстрирует недружественное отношение к Украине, и со стороны оккупированного Крыма, откуда у РФ есть возможность совершать атаки. И особенно я бы обратил внимание на акваторию Азовского моря. На сегодняшний день уже существует потребность создания участков с минными заграждениями и различных условий, которые затруднили бы несанкционированное появление российских кораблей, судов и катеров в наших территориальных водах. Морской участок у нас – наиболее уязвимый. И здесь нужна серьезная продуманная тактика действий, в том числе непрямых, которые создадут совершенно другие условия существования для флота РФ.

- Говоря о ситуации зоне ООС, часто СМИ и общественность забывают о тыле. Возможны ли какие-то новые провокации в тылу на подконтрольной Украине территории?

- С этим мы сталкиваемся постоянно с начала агрессии РФ против Украины. Безусловно, это возможно. Причем провокации могут осуществляться не только на День Независимости. Спецоперации и работа диверсионных групп из РФ происходят довольно часто. В том числе осуществляются действия против известных лиц и публичных личностей, которые прославились в области противодействия России. Например, таких как командира подразделения Главного управления разведки МОУ, полковника Максима Шаповала, которого в 2017 г. подорвали в авто. Похожие вещи будут происходить. Поэтому здесь очень важно, чтобы само общество было подготовленным, а в местах скопления людей должны быть предусмотрены повышенные меры предосторожности. Кроме того, необходимо задействовать и наши спецподразделения, которые могли бы быстро реагировать. Думаю, наиболее опасными являются места массового скопления людей, когда в атмосфере праздника, возможно с участием представителей власти, люди могут быть в ненапряженном состоянии, что может быть использовано для провокаций или даже терактов.

- Какое ваше мнение относительно того, нужно ли проводить военный парад в Киеве 24 августа? Какое военное и политическое значение он имеет?

- Безусловно, проведение такого мероприятия крайне нужно. Потому что, в отличие от Украины до войны, когда военные парады осуждались с призывами их не проводить, сегодня это – важный и необходимый шаг, который стимулирует патриотизм и чувство гордости каждого украинца за то, что страна обладает довольно мощным оружием. Пусть в основном это советское оружие, но, тем не менее, речь идет о демонстрации наших сил и возможностей. Как человеческий фактор его проведение – возможность показать наши лучшие подразделения.

Это шанс продемонстрировать также новые разработки, например, ракет, что является крайне важным. В том числе, чтобы и в Кремле видели, что в Украине появляется новое эффективное оружие. В частности, те ракеты, которые будут показаны, это – не символическое оружие, а серьезное и действенное. Единственное, его надо скорее запускать в серийное производство и оснащать им наши бригады.

К тому же в Киев на парад приедут представители стран-членов НАТО, что является очередным символическим шагом в поддержку Украины. Впоследствии подобные шаги должны поспособствовать созданию на Западе антипутинской коалиции, к чему мы можем прийти в будущем. Ведь, к примеру, совсем недавно чешский парламент признал вторжение СССР в 1968 году оккупацией Чехии. Это решение – не просто спонтанно рожденный шаг, а "выношенная" ситуация с осознанностью того, что опасность исходит от Кремля и нужно создавать условия для противодействия. Все это создается шаг за шагом в сознании каждого человека и не только представителей власти. Поэтому парад – один из таких шагов, которые будут приближать к "водоразделу" между враждебной Россией и цивилизованным современным миром, к которому к счастью присоединилась Украина.

Напомним, ранее экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии сайту "Сегодня" назвал самые критичные точки на Донбассе, где могут ударить боевики.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" также подтверждал, что 24 августа украинским военным стоит ожидать провокаций со стороны российских оккупационных войск на Донбассе. По мнению эксперта, в этот раз пострадает либо контрольный пункт въезда-выезда, либо село в "серой зоне".