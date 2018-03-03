Мощный взрыв в центре Донецка: подробности и новое видео

Сегодня, 21:22

Пострадавший при взрыве мужчина находится в сознании


В сети появилось новое видео с места взрыва авто в Ворошиловском районе оккупированного Донецка.

Подконтрольный боевикам ресурс ДАН со ссылкой на директора травматологического центра Александра Кравченко сообщает, что пострадавший при взрыве мужчина находится в сознании. Его состояние расценивается медиками как средней тяжести. Он получил множественные осколочные ранения и контузию.

Пользователь Twitter с ником hochu dodomu опубликовал скриншот обсуждения происшествия в одной из групп в соцсетях. Там приводится версия, что взрыв произошел в результате детонации боеприпаса, а не газобаллонного оборудования авто.

4336_01

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Донецке пострадал один человек, также были повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов выбиты стекла.

"Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва", – сказал журналистам так называемый "глава" Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.

Это уже не первый взрыв оккупированном городе.

Напомним, 26 октября в центре Донецка в одной из пятиэтажек прогремел взрыв. Как сообщили дончане, инцидент произошел по улице Красноармейской, 84 – неподалеку от Дворца спорта "Шахтер" и горбольницы № 5.

Пострадали пятеро человек, среди которых были двое взрослых мужчин, два маленьких ребенка и восемнадцатилетняя Илона Густилина. При взрыве девушка получила ожоги 2-й и 3-й степени 98% поверхности тела. Через пять дней она скончалась в больнице.
видео, взрыв, Донецк

Вы сейчас просматриваете новость "Мощный взрыв в центре Донецка: подробности и новое видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Апостроф

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Twitter

В центре Донецка прогремел взрыв: пострадал человек

Сегодня, 15:40

Повреждены четыре автомобиля, в одном из домов вылетели стекла

Днепр

Фото: Информатор

В Днепре прогремел взрыв

Вчера, 21:44

Пострадавший госпитализирован
Загрузка...

Другие регионы

Фото: pixabay

В центре Чернигова пылал ресторан

Вчера, 15:10

Заведение находилось на первом этаже жилого дома

Другие регионы

Фото: Pixabay

В Сумах взорвали магазин: появились подробности

28 Февраля, 10:24

Силовики разыскивают двух подозреваемых
Загрузка...