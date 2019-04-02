Москва готова дополнить Минские соглашения: Лавров назвал условия

Москва продолжает настаивать на том, чтобы Киев вел прямые переговоры с боевиками

Фото: AFP

Москва готова дополнить Минские соглашения: Лавров назвал условия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/922/1c9/5c79221c99434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/922/1c9/5c79221c99434.jpg 2019-04-02T18:00:00+03:00 Донбасс Москва продолжает настаивать на том, чтобы Киев вел прямые переговоры с боевиками

Минские договоренности можно дополнить, например, положением о вооруженной охране от ООН миссии наблюдателей ОБСЕ, но их суть должна остаться прежней. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Московский комсомолец".

"Однако другого документа, кроме Минских договоренностей, нет. Их можно, конечно, дополнять, - сказал он. – Например, придать наблюдателям от ОБСЕ вооруженную охрану ООН, как мы это и предлагаем".

При этом Лавров отметил, что Москва продолжает настаивать на том, чтобы вопрос урегулирования на Донбассе решался "напрямую между Киевом, Донецком и Луганском".

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Минские соглашения еще не умерли, но находятся в "коме", а вывести их из такого состояния может только Кремль, который и тормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

"Чтобы вывести "Минск" из такого состояния, Россия должна принять решение об уходе с Донбасса. На сегодняшний момент Россия не хочет принять такое решение. Конечно, это связано с выборами, но еще больше – с обычной базарной торговлей, которую Россия пытается вести с евроатлантическим сообществом", – сказал Климкин.

Напомним, 14 февраля исполнилось четыре года Минским договоренностям. В Минске в ночь на 12 февраля Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин подписали Минские договоренности. И хоть за эти четыре года ни один пункт "Минска" так и не был выполнен, хотя Россия регулярно обвиняет Киев в невыполнении договоренностей.

В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

В феврале на Совете безопасности ООН постпред Украины при организации Владимир Ельченко говорил, что Россия нарушила Минские соглашения сразу после их подписания. Смотрите об этом в видеосюжете "Сегодня".

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