Москва срочно отозвала из "Л/ДНР" офицеров РФ: стала известна причина

Комиссия из РФ во время проверок обнаружила недостаток большого количества оружие и боеприпасов

/ Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает наказывать своих офицеров в т.н. "Л/ДНР". На родину отозван ряд российских командиров, которых заподозрили в преступлениях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В конце ноября российское командование под предлогом внеочередной ротации отозвало из "командировки" ряд офицеров ВС РФ, которые выполняли обязанности должностных лиц в органах управления (штабах) соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Однако, по информации ГУР, настоящей причиной отправки указанных лиц в Россию является проведение расследований по фактам злоупотребления высшим офицерским составом служебным положением, их причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств.

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"В течение прошлого месяца российскими контрольно-ревизионными комиссиями при проверке соединений и частей "1 и 2 АК" выявлены факты недостатка боеприпасов и сотен единиц стрелкового оружия, необоснованного списания горюче-смазочных материалов и материальных средств", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе забили до смерти командира боевиков, раскрывшего махинации ФСБ. Артем Рудковский служил в т.н. "милиция ЛНР (4 отдельная бригада)" и в штабе зенитного дивизиона. Он отправил в Москву "донос" на сотрудников спецслужбы, за что поплатился жизнью.

А тем временем на Донбассе на днях Украина потеряла двух сотрудников СБУ, которые подорвались на мине. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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