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Мотострелок донецких боевиков "Сват" загремел за решетку

9 декабря, 23:22

Мужчина входил в состав "народной милиции ДНР" в Донецке

/ Фото: Flickr

Красноармейский горрайонный суд приговорил к 8,5 года тюремного заключения жителя Донецка за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УКУ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что мужчина в мае 2018 года, действуя из собственных идеологических и корыстных соображений, добровольно вступил в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса так называемой народной милиции "ДНР", которая дислоцировалась в Кировском районе Донецка.

Во время пребывания на должности старшего стрелка злоумышленник получил позывной "Сват" и, будучи обеспеченным камуфляжной формой с опознавательными знаками незаконного военизированного подразделения, огнестрельным оружием, боевыми припасами к нему и зарплатой в российских рублях, обеспечивал огневую поддержку боевикам в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области

Преступные действия мотострелка прекращены в апреле 2019 года в связи с его задержанием военнослужащими ВСУ вблизи Невельского Ясиноватского района.

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Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту на трассе Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР". В мае 2015 года мужчина заключил контракт на год и вступил в мотострелковый взвод четвертой ОМБр "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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Источник: Сегодня

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