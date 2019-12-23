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Можно гулять ночью: в "ДНР" отменяют комендантский час

23 декабря, 14:49

Комендантский час будет отменен с 31 декабря по 8 января

Боевики "ДНР" в Донецке

Боевики "ДНР" в Донецке / Фото: AFP

В так называемой Донецкой народной республике отменят комендантский час. Правда, снятие ограничений коснется только периода новогодних каникул. Об этом сообщают местные СМИ боевиков.

Сообщаются, что комендантский час будет отменен с 23:00 31 декабря 2019 года по 5:00 8 января 2020 года.

Впрочем, в Донецке "для поддержания порядка в период праздников" будет увеличено количество патрулей боевиков.

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Напомним, комендантский час был введен в так называемой "ДНР" еще в 2014 году. Время его действия периодически меняется, но обычно ограничения действуют с 23.00 до 5.00. В это время в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, а также нельзя без причины ходить по улицам. По словам местных жителей, город в это время остается практически пустым, так как люди боятся наткнуться на вооруженных автоматами боевиков.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", на Донбассе боевики не прекращают обстрелы и используют запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы. Однако за такую наглость ВСУ нанесли урон противнику.

Так, украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что противник не просто очередной раз нарушил режим прекращения огня, а 22 декабря, с 23.40 до 23.55, совершил обстрел позиций подразделений ООС вблизи населенного пункта Новгородское из минометов калибра 82 мм (3 мины). Военные напоминают, что такое вооружение должно быть отведено с передовой на 15 км.

Также сообщалось, что 170 000 жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

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