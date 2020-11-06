Можно получить любые услуги: на КПВВ в Счастье построили новый сервисный центр (фото и видео)

10 ноября в Луганской области откроют новый КПВВ и сервисный центр в Счастье.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
По данным "Сегодня", 6 ноября готовность пункта пропуска к открытию проверит президент Владимир Зеленский.
На территории сервисного центра граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий смогут получить все административные и социальные услуги, юридическую и медицинскую помощь и воспользоваться социальными программами, например, "Доступные лекарства".
Также здесь есть отделение банка, комнаты матери и ребенка и точка доступа к интернету.
В общем Минреинтеграции хочет создать такие универсальные сервисные хабы на всех КПВВ.
Напомним, ранее мы показывали, как строили КПВВ в Счастье. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда — 10-15 тысяч человек в сутки.
Кроме того, сообщалось, что в Луганской области из-за коронавируса с 15 октября прекратили работу КПВВ "Станица Луганская".
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