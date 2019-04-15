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Мужчину, который готовил теракт в Северодонецке, признали невменяемым

Сегодня, 15:06

Мужчина за денежное вознаграждение должен был заложить взрывное устройство

Фото: прокуратура Киева/Facebook
Фото: прокуратура Киева/Facebook.

Суд в Луганской области признал невменяемым местного жителя, который, по указанию террористов, готовил взрыв в городе Северодонецк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Во время судебного разбирательства в соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый в настоящее время проявляет признаки болезненного расстройства психической деятельности в виде острого психотического расстройства, не может осознавать свои действия (бездействие) и руководить ими, в связи с чем на основании статей 503, 513 УПК Украины к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, в ноябре 2017 сотрудниками Службы безопасности Украины на стадии подготовки разоблачена преступная деятельность мужчины, который за денежное вознаграждение передавал информацию о местах размещения административных зданий (прокуратуры и полиции) в г. Северодонецк, места дислокации подразделений, участвующих в проведении АТО, их количественный состав, вооружение, условия охраны и в дальнейшем должен был заложить рядом с одним из указанных объектов взрывное устройство. Во время обысков в его доме правоохранителями был изъят пакет с взрывным устройством – двумя тротиловыми шашками и электродетонатором.

В пресс-службе добавили, что после выхода из указанного болезненного состояния обвиняемый будет направлен в распоряжение судебно-следственных органов.

Ранее сообщалось, что члена диверсионной группы, который готовил террористические акты против украинских военных и мирных жителей во время празднования в Северодонецке Дня Независимости, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Напомним, украинец получил 7 лет и 8 месяцев тюрьмы за планирование теракта в Николаеве. Судебное разбирательство в отношении пяти других участников террористической группы продолжается.

Ранее СБУ предотвратила теракт в метро Харькова, подготовленный спецслужбами России. Должна была взорваться бомба с гайками.


Как сообщалось, СБУ разоблачила "телефонных террористов" в Одесской области.

ТакжеСБУ выявила российского агента в Харьковской мэрии.

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Тег террорист, взрыв, сепаратизм, северодонецк, устройство, сепаратист, тероризм

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