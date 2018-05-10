МВД готовит план по деоккупации Донбасса – Аваков

Министр отметил, что большую роль в его реализации играет информационная составляющая

В Министерстве внутренних дел начата работа над планом мероприятий по деоккупации Донбасса. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", – сказал Аваков на заседании с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД.

Министр отметил, что большую роль в его реализации играет информационная составляющая.

"Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждого его этапе", – отметил он.

"Мы должны быть готовы к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а также бытовые проблемы местного населения", – добавил Аваков.

Ранее Аваков заявил, что МВД готовится к полицейским операциям на Донбассе.

Напомним, Аваков дал неожиданный прогноз по деоккупации Донбасса.