МВД готовит план по деоккупации Донбасса – Аваков

Сегодня, 18:42

Министр отметил, что большую роль в его реализации играет информационная составляющая

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

В Министерстве внутренних дел начата работа над планом мероприятий по деоккупации Донбасса. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", – сказал Аваков на заседании с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД.

Министр отметил, что большую роль в его реализации играет информационная составляющая.

"Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждого его этапе", – отметил он.

"Мы должны быть готовы к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а также бытовые проблемы местного населения", – добавил Аваков.

Ранее Аваков заявил, что МВД готовится к полицейским операциям на Донбассе.

Напомним, Аваков дал неожиданный прогноз по деоккупации Донбасса.
МВД, Аваков, деоккупация

Вы сейчас просматриваете новость "МВД готовит план по деоккупации Донбасса – Аваков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Украина должна привлечь много "друзей Крыма". Фото: newsader.com

Климкин очертил круг друзей Украины по деоккупации Крыма

13 Марта, 13:24

Россия ответит за нарушение прав человека на полуострове и за невыполнение решений Международного суда, сказал министр

Крым

Рефат Чубаров. Фото: AFP

Российская милитаризация Крыма не помешает его деоккупации - Чубаров

4 Марта, 22:45

По его словам, на Россию активно оказывают давление международные партнеры Украины по всем направлениям
Загрузка...

Донбасс

Военные на Донбассе. Архивное фото

Военные на Донбассе получили спецполномочия: появились подробности

23 Февраля, 17:50

В зонах безопасности действует особый порядок, который дает специальные полномочия органам сектора безопасности и обороны и прочим государственным органам

Политика

Леонид Кучма

Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу: появилась реакция Кучмы

23 Февраля, 14:47

По его словам, в документе четко выписана формулировка российской агрессии против Украины, что является позитивным моментом

Политика

Иван Винник. Фото: solydarnist.org

В Раде рассказали, как будет меняться формат операции на Донбассе

23 Февраля, 10:42

Сегодня в парламентском издании "Голос Украины" опубликован закон о реинтеграции Донбасса

Политика

Закон вступил в силу. Фото: president.gov.ua

Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

23 Февраля, 09:45

Согласно документу, Российская Федерация признается страной-агрессором

Крым

Фото: wikipedia.org

В Европарламенте обсудили деоккупацию Крыма - Джемилев

31 Января, 19:13

Евродепутаты рассмотрели ситуацию в оккупированном Россией Крыму и пути поддержки крымских татар

Крым

Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org

Джемилев обратился с призывом к ПАСЕ

24 Января, 16:39

Народный депутат призвал международные структуры и Ассамблею работать над освобождением захваченных Россией территорий Украины

Политика

Волкер, Турчинов и Йованович. Фото: twitter.com/specrepukraine

Волкер встретился с Турчиновым: стало известно, о чем говорили

24 Января, 13:54

Ранее американский дипломат успел встретиться с президентом Украины и начальником Генштаба

Политика

Дмитрий Песков, фото АиФ

Закон о деоккупации Донбасса: Путин оперативно созвал Совет безопасности

19 Января, 14:55

В Кремле отказались брать на себя ответственность за происходящее на оккупированном Донбассе

Политика

Ирина Луценко. Фото: maxpark.com

У Порошенко рассказали, как Украина сможет использовать закон о деоккупации Донбасса

18 Января, 13:17

Луценко отметила, что в этом году в комитете ВР по иностранным делам планируется собрать круглый стол по обсуждению вопроса о создании рабочей группы

Украина

Сегодня Верховная Рада намерена принять законопроект о деоккупации Донбасса. Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Новый политический сезон: деоккупация Донбасса, большая приватизация и антикоррупционный суд

16 Января, 08:04

МВФ раскритиковал президентский законопроект об антикоррупционном суде, который является одним из главных маркеров для получения очередного транша

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

Парубий рассказал, с чего Рада начнет работу в 2018 году

20 Декабря 2017, 11:29

Председатель украинского парламента напомнил, что Верховная Рада всегда занимала категорическую позицию по этому поводу

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

ВР планирует рассмотреть закон о деоккупации на следующей неделе – Парубий

9 Декабря 2017, 17:47

Председатель Верховной Рады отметил, что этот закон достаточно объемный
Загрузка...