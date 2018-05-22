"Мы готовы были расцеловать эти бригады" – жители Донбасса о волонтерах Гуманитарного штаба Ахметова

Три года назад, 21 мая 2015 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова запустил беспрецедентный проект "Бригады мобильной выдачи" на востоке Украины. Именно БМВ стали единственными спасителями самых незащищенных категорий людей — стариков, инвалидов, многодетных семей и одиноких родителей, у которых не было возможности покинуть регион, где уже год как полыхал вооруженный конфликт. Суть проекта в том, что мобильные волонтеры доставляют продуктовые наборы людям, живущим в крохотных поселках и маленьких городках, куда трудно добраться.

Через три года к изначальному принципу работы бригад — "здесь и сейчас" — можно добавить "и никак иначе". Более 12 млн выданных продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения свидетельствуют о том, что помощь необходима и тогда, и сейчас. Жители 85 поселков "серой зоны", куда доставляют помощь мобильные бригады Штаба и которые больше всего пострадали от военных действий, могут рассказать немало историй о том, как им приходилось выживать и какую роль в этом играли мобильные бригады Штаба.

Радость

"В 2015 и 2016 годах мы жили как на вулкане — никогда не знали, встретим ли утро. Обстрелы были в основном по ночам, мы сидели в погребах, днем боялись выйти во двор, не говоря уже о том, чтобы сходить в магазин. Конечно, продуктов у нас не было никаких, кроме консервации, которую быстро "приговорили". Когда нам из-за ворот покричала соседка, что приехали машины из Штаба Ахметова с продуктами, мы сначала не поверили, думали, может, просто мимо едут куда-то, — вспоминает жительница Ясиноватского района, пенсионерка Нина Яремичева. — Оказывается, привезли конкретно нам. Мы так радовались, что есть продукты! Прикидывали, как растянуть их на подольше. У нас же ближайший магазин открытый был в 5 километрах. А как туда дойти, если стреляют? В общем, мы припасы потихоньку подъедали, а где-то через месяц или чуть больше опять приехали из Гуманитарного штаба. Ой, мы чуть не плакали, бригады эти готовы были расцеловать. И чуть полегче, конечно, стало жить, потому что и есть что покушать, и вроде как не забыты мы…".

Опыт

Нельзя говорить, что боевые действия на востоке Украины утихли. До сих пор продолжаются обстрелы, все чаще в сводках сообщают о пострадавших мирных жителях. Поэтому в помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова по-прежнему нуждаются тысячи людей, которые лишены возможности найти работу, покупать продукты и лекарства, жить в мире и спокойствии.

По данным ООН, сегодня Украина — единственная страна Европы, жители которой остро нуждаются в гуманитарной помощи, в первую очередь в продуктах. Главная задача Штаба — не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе.

"Сосредоточившись на людях, на достижении высоких целей — предотвращение гуманитарной катастрофы на Донбассе, Фонд Рината Ахметова создал совершенно новые механизмы и системы работы, накопил уникальный опыт, которым готов делиться. Опыт высоко оценили такие крупнейшие организации как ООН и Международный Красный Крест", — говорит Роман Рубченко, директор Фонда.

За три года работы бригады мобильной выдачи Штаба совершили 582 выезда и выдали 443 703 продуктовых набора. Нельзя рассуждать, много это или мало. Даже одна спасенная человеческая жизнь стоит того, чтобы вновь ехать туда, где нет дорог и нормальной жизни, где приезд бригад мобильной выдачи — счастье, а продуктовый набор — возможность выжить и дождаться мира.