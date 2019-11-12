Мы – украинцы: как Мариуполь стал столицей приазовских греков

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В рамках цикла "Мы – украинцы" журналисты "Сегодня" отправились в этнографическую экспедицию по Украине и посетили приазовских греков. Это – третья по численности этническая группа в Донецкой области. Всего в Украине, по данным переписи, живут 91 тысяч греков.

Отметим, что греки очень гордятся своими чебуреками. Ведь это – их национальное блюдо. Корреспондентам "Сегодня" показали, как правильно их готовить. По греческой традиции чебуреки делали из баранины, но сейчас ее часто заменяют свининой.

Чебуреков по-прежнему жарят много – чтобы всем хватило. Повод для этого должен быть какой-то радостный, торжественный, говорят греки. О любви к чебурекам говорится даже в национальных песнях греков.

Столица украинских греков – Мариуполь, а улица Греческая – одна из самых старинных в городе. Ее заложили 240 лет назад, сразу после переселения этого народа из Крыма. В Приазовье греки поселились, покинув Крым, где 500 лет жили под давлением Османской империи. От переселения греков Российская империя ждала экономического чуда.

"Мы не смогли дать российской империи ожидаемых результатов экономического роста и поэтому разрешили селиться людям других национальностей. Украинцы, когда пришли, научили нас выращивать домашнюю птицу", – рассказал старший научный сотрудник Музея истории и этнографии греков Приазовья Татьяна Богадица.

Украинские греки делятся на румеев и урумов. Разница – в языке. Румейский близок к современному греческому, урумский относится к тюркской семье. Уруме, хоть и православные, но Бога называют на мусульманский лад – Аллахом, а сами себя – греко-татарами.

Урумы называют стол, за которым ранее собиралась вся семья, суфра. Румеи называют его "трапезой". И он никогда не должен быть пустым. Поэтому кладут хлеб, в крайнем случае – нож оставляют, чтоб стол пустым не был, объясняют корреспондентам "Сегодня".

Свою культуру и традиции греки пытаются сохранить. Почти в каждом греческом селе есть музей или танцевальный коллектив. В Сартане существует даже театр, объединивший и старых, и молодых.

Добавим, что Сартана и некоторые другие греческие села Приазовья расположены вблизи линии соприкосновения. Во время активных боевых действий спасение предоставила прародина. В Грецию многие выезжали от обстрелов и ужасов войны, но затем – возвращались.

Ранее мы писали, как живут в Украине греки, грузины, чехи и палестинцы.

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