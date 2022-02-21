Мы узнали, какая ситуация с водой на оккупированном Донбассе – эксклюзив

Журналисты сайта "Сегодня" пообщались с жителями Донецка

На Донбассе пока нет проблем с водой. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 21 декабря в Донецке в кранах проблем с водоснабжением нет. Но при этом напор маленький.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что с водой на Донбассе?

Как рассказали сайту "Сегодня" жители Донецка, в городе вода в кранах есть.

"Вода в кранах есть. Давление в трубах неважное, напор маленький. Незыблемое правило – 25 больших бутылок воды в кладовке в запасе. И так с 2014 года, раз в неделю выливаем старую и набираем тут же свежую", – рассказал нам житель Донецка.

На Донбассе мужчин массово увозят в военкоматы

По состоянию на утро 21 февраля на Донбассе ситуация немного утихла по сравнению с предыдущими днями. Но при этом всем мужчинам до 55 лет раздали повестки и обязали ехать в военкомат.

Репортеры "Сегодня" выяснили, что сейчас на Донбассе оккупанты проводят полную мобилизацию.