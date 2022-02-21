Мы узнали, какая ситуация с водой на оккупированном Донбассе – эксклюзив

По состоянию на 21 декабря в Донецке в кранах проблем с водоснабжением нет. Но при этом напор маленький.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что с водой на Донбассе?
Как рассказали сайту "Сегодня" жители Донецка, в городе вода в кранах есть.
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"Вода в кранах есть. Давление в трубах неважное, напор маленький. Незыблемое правило – 25 больших бутылок воды в кладовке в запасе. И так с 2014 года, раз в неделю выливаем старую и набираем тут же свежую", – рассказал нам житель Донецка.
На Донбассе мужчин массово увозят в военкоматы
По состоянию на утро 21 февраля на Донбассе ситуация немного утихла по сравнению с предыдущими днями. Но при этом всем мужчинам до 55 лет раздали повестки и обязали ехать в военкомат.
Репортеры "Сегодня" выяснили, что сейчас на Донбассе оккупанты проводят полную мобилизацию.
"Сегодня у нас с утра тише, чем последние 2-3 дня. На шахтах всем мужчинам до 55 лет раздали повестки, обязали ехать в военкомат. Делается это в рамках объявленной мобилизации. Сообщили, что если будут уклоняться – посадят. Если честно, то мы заправили машину, и если мужа захотят забрать воевать, то уезжаем из Донецка всеми правдами-неправдами", – рассказала нам жительница Донецка.
"Сидим в военкомате, ждем непонятно какую машину, которая повезет непонятно куда. Полная мобилизация", – также рассказал нам один из жителей Донецка.
В микрорайоне Заперевальный вчера, 20 февраля, отчетливо слышали взрывы, но доносились они издалека – как раз со стороны линии фронта.
"Ходят некие люди и предлагают уезжать в Россию, но старики – от 85 до 91 года – там остались, в одном из подъездов не хотят уезжать. Плюс боятся, что их квартиры разграбят мародеры. Также пошли такие слухи, что где-то уже начали шастать по пустым домам", – рассказали дончане журналистам "Сегодня".
Также нам стало известно, что в Донецке на улицах правоохранители останавливают машины и проверяют документы. А люди в специальной военной форме с русским акцентом спрашивают у водителей, которым нет 55 лет, были ли они в военкоматах и получали ли повестки.
Кроме того, в городе Снежное Донецкой области мужчин также насильно отправляют на войну.
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