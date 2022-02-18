"Мы все сдохнем!" В Сети показали, как школьницы "ДНР" реагируют на эвакуацию (видео)

Девочки беседовали между собой и нецензурно выражались

Школьники испугались эвакуации в "ДНР". Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появилось видео, на котором показали, как школьники в "ДНР" реагируют на эвакуацию и сирены в ОРДЛО 18 февраля.

Об этом сообщает "Сегодня".

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На опубликованной записи можно увидеть несколько школьниц, которые беседуют между собой и нецензурно выражаются по поводу эвакуации и сирен в "ДНР":

– Мы все сдохнем!

– Е**ть, я сдохну на*** в Иловайске.

– Побежали на танцы!

– Та мы там сдохнем!

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика

В Донецке включили сирену гражданской обороны

В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили местные жители.

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В центре Донецка сирены в 16.27 закончили гудеть. Местные жители говорят, что вероятно это было тестирование сирен.

"Расцениваем как пробу пера", – сказали сайту "Сегодня".

В "ЛНР" и "ДНР" призвали жителей Донбасса уезжать в Россию

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник вслед за Денисом Пушилиным также призвал жителей Донбасса выехать в Россию, Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие.

Важно отметить, что причин для эвакуации населения нет, так как никто не планировал наступать. МИД Украины опроверг данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий на Донбассе.

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