"Мы все сдохнем!" В Сети показали, как школьницы "ДНР" реагируют на эвакуацию (видео)

В Сети появилось видео, на котором показали, как школьники в "ДНР" реагируют на эвакуацию и сирены в ОРДЛО 18 февраля.
Об этом сообщает "Сегодня".
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На опубликованной записи можно увидеть несколько школьниц, которые беседуют между собой и нецензурно выражаются по поводу эвакуации и сирен в "ДНР":
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- – Мы все сдохнем!
- – Е**ть, я сдохну на*** в Иловайске.
- – Побежали на танцы!
- – Та мы там сдохнем!
Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика
В Донецке включили сирену гражданской обороны
В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили местные жители.
В центре Донецка сирены в 16.27 закончили гудеть. Местные жители говорят, что вероятно это было тестирование сирен.
"Расцениваем как пробу пера", – сказали сайту "Сегодня".
В "ЛНР" и "ДНР" призвали жителей Донбасса уезжать в Россию
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник вслед за Денисом Пушилиным также призвал жителей Донбасса выехать в Россию, Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие.
Важно отметить, что причин для эвакуации населения нет, так как никто не планировал наступать. МИД Украины опроверг данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий на Донбассе.