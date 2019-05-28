Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Азовском море прошли учения катеров ВМС Украины из состава ООС: видео

28 мая, 10:50

Военные отработали реакцию на различные ситуации и провели артиллерийские стрельбы


В Азовском море экипажи бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны", которые входят в состав Объединенных сил, провели учения с артиллерийскими стрельбами.

Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", – говорится в сообщении.

Также в штабе подчеркнули, что подобные маневры позволяют морякам повысить слаженность экипажей и удерживать на должном уровне готовность к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на одном из военных полигонов в Донецкой области прошла тренировка экипажей передового командного пункта Объединенных сил.

"В ходе занятия личный состав практически отработал перемещение, развертывание и обеспечение связью оперативного состава", – говорилось в сообщении штаба операции Объединенных сил.

Также в Черном море проходили совместные маневры украинского ракетного катера "Прилуки" и корабля гидрографической разведки HMS ECHO H87 Королевских ВМС Великобритании с участием морского многоцелевого вертолета М-14. Инструктор-спасатель парашютно-десантной группы старший сержант Сергей Картель оценил учения на "отлично".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ВМС, азовское море, стрельба, ВСУ, катер, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Азовском море прошли учения катеров ВМС Украины из состава ООС: видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Соцсети обсуждают поздравление Зеленского с днем Киева

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Как и когда сажать картофель в 2019 году

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Как мужчины убивают своих жен

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт - Financial Times

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь