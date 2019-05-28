На Азовском море прошли учения катеров ВМС Украины из состава ООС: видео

Военные отработали реакцию на различные ситуации и провели артиллерийские стрельбы

В Азовском море экипажи бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны", которые входят в состав Объединенных сил, провели учения с артиллерийскими стрельбами.

Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", – говорится в сообщении.

Также в штабе подчеркнули, что подобные маневры позволяют морякам повысить слаженность экипажей и удерживать на должном уровне готовность к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на одном из военных полигонов в Донецкой области прошла тренировка экипажей передового командного пункта Объединенных сил.

"В ходе занятия личный состав практически отработал перемещение, развертывание и обеспечение связью оперативного состава", – говорилось в сообщении штаба операции Объединенных сил.

Также в Черном море проходили совместные маневры украинского ракетного катера "Прилуки" и корабля гидрографической разведки HMS ECHO H87 Королевских ВМС Великобритании с участием морского многоцелевого вертолета М-14. Инструктор-спасатель парашютно-десантной группы старший сержант Сергей Картель оценил учения на "отлично".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Азовском море прошли учения катеров ВМС Украины из состава ООС: видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"