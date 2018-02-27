На Бахмутке появились сербские наемники-снайперы, которые лишили жизни шестерых украинских военных

По словам разведчиков, в декабре прошлого года эта группа уже работала в Донецкой и Луганской областях

На временно оккупированных территориях заехали новые наемники. Как сообщили Фонду "Вернись живым" украинские разведчики, теперь в районе 31-го блокпоста, что на Бахмутской трассе, работает группа сербских снайперов.

"Они заехали пару недель назад. Есть информация, что это именно сербы. В декабре прошлого года эта группа уже работала в Донецкой и Луганской областях ", – рассказал один из разведчиков.

По словам военного, на совести наемников из Сербии только в Донецкой области могут быть жизни шестерых защитников Украины.

"Не могу раскрывать подробности, но наемники уже отвечают и будут дальше нести ответственность за пролитие крови на нашей земле", – подытожил разведчик.

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Как сообщалось, 25 февраля от пули снайпера в районе Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий 1-го батальона 95-й бригады Александр Сивко.

Также трагический инцидент произошел 27 января. На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по украинским позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимо с жизнью военнослужащий сил АТО.