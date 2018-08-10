ОБСЕ: На Донбасс из России ночью зашли колонны грузовиков

В ОБСЕ рассказали о двух колоннах, которые тайком прибыли в оккупированные районы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе с помощью беспилотника дальнего действия зафиксировали колонны грузовиков, которые ночью по грунтовой дороге пересекли границу России с Украиной. Об этом говорится в отчете миссии на основании информации из отчета за 8 августа.

Наблюдатели сообщили, что 7 августа в 22:15 беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия зафиксировал колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытым брезентом грузовым отделением, пять из них – грузовики КамАЗ-4310, остальные – неидентифицированных модели.

Колонна двигалась в восточном направлении по дороге недалеко от населенного пункта Чистяково (оккупированная территория в 62 километров к востоку от Донецка). У населенного пункта Маныч (оккупированная территория в 76 км восточнее Донецка) колонна повернула на грунтовую дорогу и пересекла границу.

Позднее беспилотник зафиксировал другую колонну, состоявшую из командного автомобиля УАЗ и шести шестиколесных грузовики марки КамАЗ с открытым грузовым отделением, а также один грузовик с кунгом. Колонна двигалась в западном направлении от границы с Россией той же грунтовой дороге.

Отмечается, что в обоих местах, где останавливались колонны, было видно, как люди из грузовиков общались с водителями главных машин каждой из колонн. По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая направлялась в западном направлении в Украину, продолжала движение на запад и остановилась на южной окраине населенного пункта Хрустальный (оккупированная территория, в 56 км к северо-западу от Луганска) в 01:16 8 августа.

Напомним, в июле наблюдатели СММ ОБСЕ зарегистрировали на оккупированной территории Донбасса рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз. В частности, было зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и тому подобное.

В СММ отметили, что такая активность вооруженных формирований РФ привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения.

Напомним, за минувшие сутки, 9 августа, боевики устроили 45 обстрелов позиций украинских войск на Донбассе, в ходе боевых действий один боец ВСУ погиб и еще двое получили ранения.