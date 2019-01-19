На Донбасс тишина: боевики до полудня не открывали огонь

С начала суток по состоянию на 12:00 не зафиксированы обстрелы со стороны российско-оккупационных войск

Фото: AFP

На Донбасс тишина: боевики до полудня не открывали огонь //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/32c/a6a/5c432ca6ad814.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/32c/a6a/5c432ca6ad814.jpg 2019-01-19T16:03:11+02:00 Донбасс С начала суток по состоянию на 12:00 не зафиксированы обстрелы со стороны российско-оккупационных войск

Российские оккупационные войска на Донбассе в субботу,19 января, с полуночи и до полудня не нарушали режим прекращения огня на линии столкновения в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 на линии боевого столкновения не зафиксированы обстрелы со стороны российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее, в пятницу, 18 января, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

А 17 января, враг 13 раз открывал огонь, боевики применили противотанковый ракетный комплекс, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Также мы писали, что украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил пока что ни разу не применили Javelin. С тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках.

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