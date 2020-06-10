Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ: что происходит в "Л/ДНР"

10 июня, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боевики тренируются с тяжелой техникой, в том числе стреляют из артиллерии

На оккупированные территории Донбасса прибыли российские офицеры – как инструкторы для подготовки экипажей бронетехники, так и в составе комиссий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, что с 8 июня в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" российских оккупационных войск восстановлены интенсивные мероприятия боевой подготовки на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, противником проводятся занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям.

Также оккупанты проводят мобилизационную подготовку.

Реклама

А тем временем в разведке сообщают, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением в "1 и 2 АК" оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях разведка засекла на Донбассе российских инструкторов, которые прибыли туда для подготовки диверсантов и снайперов. Оккупационные войска усиленно ведут боевую подготовку.

Также мы писали, что боевики активно готовят артиллерию, грады и ПВО. В "ДНР" бандформирования тренируются с противовоздушной обороной, а в "ЛНР" – с пушками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс разведка офицеры боевики инструкторы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 июняУкраина
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
Заросшие дороги и пустые дома: как выглядит Донецк после шести лет оккупации (фото)
Заросшие дороги и пустые дома: как выглядит Донецк после шести лет оккупации (фото)Донбасс
Письма помощника Суркова
Письма помощника Суркова "слили" в Сеть: озвучена цель проекта "Новороссия"Донбасс
РФ ведет активные военные поставки на Донбасс: в ОБСЕ озвучили детали
РФ ведет активные военные поставки на Донбасс: в ОБСЕ озвучили деталиДонбасс
Вспышка на предприятии и смерть от COVID-19: в Славянске активизировался коронавирус
Вспышка на предприятии и смерть от COVID-19: в Славянске активизировался коронавирусДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять