На Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ: что происходит в "Л/ДНР"

Боевики тренируются с тяжелой техникой, в том числе стреляют из артиллерии

На оккупированные территории Донбасса прибыли российские офицеры – как инструкторы для подготовки экипажей бронетехники, так и в составе комиссий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, что с 8 июня в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" российских оккупационных войск восстановлены интенсивные мероприятия боевой подготовки на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, противником проводятся занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям.

Также оккупанты проводят мобилизационную подготовку.

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А тем временем в разведке сообщают, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением в "1 и 2 АК" оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях разведка засекла на Донбассе российских инструкторов, которые прибыли туда для подготовки диверсантов и снайперов. Оккупационные войска усиленно ведут боевую подготовку.

Также мы писали, что боевики активно готовят артиллерию, грады и ПВО. В "ДНР" бандформирования тренируются с противовоздушной обороной, а в "ЛНР" – с пушками.

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