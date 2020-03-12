На Донбасс завезли снайперов из России, ранен боец ВСУ

На Донбасс в район Зайцево заехали российские снайперы-"студенты" для "сдачи экзаменов" и уже ранили бойца украинской армии. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Сегодня, в очередной раз нарушив все возможные договоренности, российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Противник также вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также зафиксирована работа вражеских снайперов в районе Зайцево.

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"По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказана медицинская помощь. Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", – сообщили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 марта на Донбассе под пули снайпера попал мирный житель. Стоит отметить, что снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории.

А тем временем на фронте 11 марта боевики немного утихли, но без потерь не обошлось. Обстрелов было мало, но этого хватило, чтобы нанести урон украинской армии.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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